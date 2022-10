La série Xiaomi Redmi Note 12 fait ses débuts, Pro + obtient un appareil photo de 200 MP

La ligne Redmi Note en est maintenant à sa 12e itération et elle arrive en quatre niveaux – un vanilla 12, un 12 Pro, un 12 Pro+ et le 12 Explorer Edition. Nous couvrirons les trois premiers téléphones ici tandis que l’édition Explorer et sa charge de 210 W seront couvertes dans un article séparé sur notre fil d’actualité. Les trois modèles Pro sont équipés du chipset Dimensity 1080 de MediaTek tandis que le Redmi Note 12 5G reçoit le SoC Snapdragon 4 Gen 1 de Qualcomm à la place.

Redmi Note 12 Pro+ et 12 Pro

Les modèles Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+ partagent une fiche technique presque identique avec des écrans OLED de 6,67 pouces de résolution FHD+ et des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux téléphones sont équipés du chipset Dimensity 1080 et jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible.









Options de couleur Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro +

Le Pro + a un avantage dans le département de l’appareil photo – c’est le premier téléphone Redmi avec un appareil photo 200MP utilisant le capteur ISCOELL HPX de Samsung. Il s’agit d’un capteur 1/1,4 pouce avec binning 16 à 1 pixel et autofocus QPD. Vous pouvez prendre des photos de résolution 12,5 MP en mode par défaut avec un pas de 2,24 μm, des photos de 50 MP avec des pixels de 1,12 μm et même des images complètes de 200 MP avec des pixels de 0,56 μm. Le grand capteur dispose également d’un HDR échelonné, d’une profondeur de couleur de 14 bits ainsi que d’un enregistrement vidéo 8K à 30 ips et 4K à 120 ips.









Redmi Note 12 Pro + lance le capteur ISOCELL HPX 200MP de Samsung

Redmi Note 12 Pro reçoit un appareil photo principal de 50 MP avec capteur Sony IMX766 et OIS. Les deux capteurs restants sur les deux téléphones sont un ultra large 8MP et un assistant de profondeur 2MP. Les tireurs de selfie à l’avant ont une résolution de 16MP.











Spécifications de base du Redmi Note 12 Pro

Ailleurs, Redmi 12 Pro et Pro + reçoivent des batteries de 5 000 mAh avec la charge Pro standard à des vitesses allant jusqu’à 67 W tandis que le Pro + est mis à niveau vers une charge rapide de 120 W. Les deux téléphones bot MIUI 13 basés sur Android 12 et conservent la prise casque.

Redmi Note 12 Pro + est disponible en blanc, noir, bleu et une édition spéciale Yibo avec dos bicolore vert et noir. Le prix commence à 2 199 CNY (304 $) pour le modèle 8/256 Go. La version 12/256 Go se vendra 2 399 CNY (332 $). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 1er novembre.

Redmi Note 12 Pro est disponible dans les mêmes options de couleur moins l’édition Yibo qui est remplacée par une teinte dégradée rose. Le prix commence à 1 699 CNY (235 $) pour la version 6/128 Go. Il existe des modèles 8/128 Go (1 799 CNY) et 8/256 Go (1 999 CNY) ainsi qu’un modèle haut de gamme 12/256 Go pour 2 199 CNY (304 $). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 1er novembre.

Redmi Note 12

Le Redmi Note 12 standard apporte un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme ses frères et sœurs Pro, et vous obtenez également une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.







Redmi Note 12

L’appareil photo principal est de 48MP et vous n’obtenez qu’un module de profondeur de 2MP en plus. Le tireur de selfie est plafonné à 8MP. Le chipset Snapdragon 4 Gen 1 de Qualcomm est à la barre, aidé par jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.







Spécifications clés du Redmi Note 12

Le Redmi Note 12 est disponible en noir, blanc et bleu et se vend 1 199 CNY (165 $) dans sa version de base 4/128 Go et monte jusqu’à 1 699 CNY (235 $) pour le modèle 8/256 Go. Les ventes ouvertes en Chine commencent le 1er novembre.