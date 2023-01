La série Xiaomi Redmi Note 12 commence son voyage mondial en Inde

Xiaomi a organisé aujourd’hui un grand événement en Inde, où les débuts internationaux de la série Redmi Note 12 ont été marqués. Dans un changement de rythme rafraîchissant, les Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+ qui seront vendus en Inde sont identiques à leurs homonymes disponibles en Chine.

L’événement de lancement concernait le “Redmi Note 12 Series 5G”, suggérant que Xiaomi pourrait introduire un membre uniquement LTE dans la famille Redmi Note 12 dans un proche avenir.

Le Redmi Note 12 est livré avec un AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un chipset Snapdragon 4 Gen 1. Il dispose de deux caméras à l’arrière, dont une seule peut être utilisée pour produire des images – le tireur principal 48MP avec PDAF.

Le téléphone est disponible en vert ou en noir et coûte 15 499 INR (187 $/175 €) pour la variante 4/128 Go ou 17 499 INR (210 $/200 €) pour le 6/128 Go. Les ventes commencent le 11 janvier, le téléphone étant disponible sur Mi.com, Amazon et les points de vente.

Le Redmi Note 12 Pro a le même design général, mais il est en fait un peu plus petit que son frère vanille. Il apporte un chipset Dimensity 1080 et un appareil photo 50MP, tandis que la batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge de 67 W.

Le Redmi Note 12 Pro est disponible en noir, bleu et rose. Les prix sont de 24 999 INR (300 $/285 €) pour la version de base 6/128 Go, de 26 999 INR (325 $/307 €) pour le modèle intermédiaire 8/128 Go et de 27 999 INR (340 $/320 €) pour le top 8/ Spécification de 256 Go. Xiaomi offre des remises allant jusqu’à 3 000 INR (37 $/35 €) aux premiers acheteurs, vous pouvez en obtenir une à partir du 11 janvier dans les magasins Mi, Flipkart et les détaillants partenaires.

Le Redmi Note 12 Pro+ est le leader de la série. Il a la même empreinte que son frère non-Plus et partage son panneau OLED et sa batterie de 5 000 mAh – mais c’est le premier appareil en Inde avec le capteur ISOCELL HPX de Samsung pour l’appareil photo 200MP. La charge est également extrêmement rapide à 120 W, et l’adaptateur est fourni dans la boîte de vente au détail.

Le Redmi Note 12 Pro+ commencera à partir de 25 999 INR (315 $/295 €) pour la variante de base 8/256 Go, tandis que le 12/256 Go coûte 28 999 INR (350 $/330 €) avec les remises applicables. Les choix de couleurs sont Noir, Blanc et Bleu. Tout comme son frère Pro, ce téléphone sera disponible le 11 janvier sur Mi.com, Flipkart et certains détaillants tiers.









Redmi Note 12 Pro + lance le capteur ISOCELL HPX 200MP de Samsung

Malheureusement, le Redmi Note 12 Discovery avec une charge de 210 W et une batterie plus petite de 4 300 mAh ne sortira pas de Chine, et nous devons encore voir si le Redmi Note 12 Pro Speed ​​échappe à la scène nationale et sous quel nom.

