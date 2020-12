Le lancement de la série Xiaomi Mi 11 approche à grands pas – le 28 décembre et Xiaomi nous propose une toute nouvelle fonctionnalité: le mode nuit vidéo. Ou du moins c’est ce que nous pourrions tirer du texte traduit par Google sur Weibo.

Le post nous souhaite un joyeux Noël accompagné d’une vidéo d’une boîte à musique dans le noir. La vidéo elle-même est censée être tournée sur le Mi 11 et met en évidence les capacités d’enregistrement vidéo en basse lumière du combiné et fait même allusion à un mode vidéo de nuit spécial. Et tout cela grâce aux progrès de la photographie computationnelle.

Nous avons testé des smartphones avec de superbes vidéos en basse lumière, mais nous n’avons jamais vu de mode vidéo de nuit dédié auparavant, nous sommes donc très curieux de voir comment cela se passerait. Et ne jugez pas rapidement la qualité – c’est une vidéo compressée Weibo, après tout. Le résultat final serait certainement plus beau que cela.

