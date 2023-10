La série Xiaomi 14 arrive ce mois-ci, partenariat avec Leica confirmé

Les produits phares de Xiaomi 14 devraient arriver ce mois-ci, a confirmé la société sur Weibo. L’annonce a également révélé que Leica marquerait à nouveau la série et que la société photo fournirait le «meilleur objectif Summilux dans le domaine» pour téléphones mobiles.

La gamme Xiaomi 14 apportera également un tout nouveau capteur d’image, mais nous n’avons pas encore appris quel téléphone l’aura et quel sera son objectif.

Lei Jun, PDG de Xiaomi, a republié l’image, déclarant une fois de plus que nous verrons les nouveaux produits phares ce mois-ci, et c’est ce que dit le teaser en bas.

Les appareils Xiaomi 14 devraient être équipés d’un chipset Snapdragon 8 Gen 3, que Qualcomm dévoilera le mardi 24 octobre. Lei Jun apparaît traditionnellement sur scène au sommet d’Hawaï, parlant de la relation solide entre Xiaomi et Qualcomm, et plus souvent plutôt, il lance doucement les produits phares de Xiaomi.

Nous attendons au moins deux téléphones – Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Cependant, ils devraient d’abord être lancés en Chine avec leur nouvel HyperOS, tandis qu’une sortie mondiale devrait avoir lieu dans les premières semaines de 2024.

Le 11 novembre est la fête des célibataires (11.11) et est la plus grande fête du shopping dans le pays asiatique, et Xiaomi va probablement capitaliser sur l’envie des consommateurs d’acheter l’un des premiers smartphones, sinon le premier, doté du chipset phare.

Source (en chinois) | Via