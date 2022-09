La série Xiaomi 12T devrait être lancée le 4 octobre

Nous avons vu plusieurs fuites de spécifications pour la prochaine série Xiaomi 12T et il semble que le lancement approche à grands pas – plus précisément le mardi 4 octobre. Les informations de lancement ne sont pas encore confirmées par Xiaomi bien que la fuite provienne d’un pronostiqueur fiable. nous pouvons supposer que c’est légitime. L’affiche de l’événement de lancement détaille l’événement qui débutera à 20h00 GMT +8, qui sera converti en 12h00 UTC et 17h30 IST.







Affiche de l’événement de lancement de la série Xiaomi 12T

L’affiche de l’événement s’intitule « Make moments mega », ce qui est un clin d’œil probable au capteur d’appareil photo 200MP du 12T Pro – le capteur ISOCELL HP1 de Samsung que nous avons également vu sur le Moto X30 Pro/Edge 30 Ultra. L’événement verra également le lancement de la fameuse tablette Redmi Pad et d’une nouvelle paire d’écouteurs Redmi TWS. Ce sont toutes les informations dont nous disposons pour le moment, mais nous pouvons nous attendre à ce que plus de détails apparaissent dans les jours précédant l’événement.

Passant par (tweeter)