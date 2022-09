La série Xiaomi 12T aura un appareil photo 200MP

La série Xiaomi 12T sera lancée le 4 octobre et avant la grande révélation, le PDG Lei Jun s’est rendu sur Twitter pour confirmer l’une des principales mises à niveau de la série 12S – un capteur de caméra principal de 200MP. Sur la base des fuites les plus récentes, nous nous attendons à ce que seul le Xiaomi 12T Pro obtienne l’énorme capteur tandis que le Xiaomi 12T régulier se contentera d’un tireur principal de 108MP.







Affiche teaser de la série Xiaomi 12T

Selon les rumeurs, le Xiaomi 12T Pro utiliserait le capteur HP1 de Samsung, un imageur 1/1,22″ avec une ouverture f/1,69, l’autofocus à détection de phase (PDAF) et la stabilisation optique de l’image (OIS). Le capteur HP1 apporte un binning de 16-1 pixels dans différentes résolutions allant des images fixes de 12,5 MP avec un pas de pixel de 2,56 μm à des images fixes de 50 MP (pixels de 1,28 μm) ou nativement à 200 MP (pixels de 0,64 μm) selon vos besoins.

Le même capteur 200MP est utilisé dans le Motorola Edge 30 Ultra que nous avons examiné il n’y a pas si longtemps et dont nous avons découvert qu’il offrait une excellente préservation des détails et des couleurs dans les prises de vue de jour comme de nuit. Le reste des spécifications supposées pour la série Xiaomi 12T comprend des écrans AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1 220 x 2 712 pixels, des batteries de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W, le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm pour le 12T Pro et le Dimensity 8100 de MediaTek pour le Xiaomi 12T. .

