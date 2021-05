La série Web de novembre Story, vedette de Tamannaah Bhatia, est saluée par les fans! | Actualités de la série Web

New Delhi: La série tamoule de la star du sud Tamannaah Bhatia a été diffusée sur Disney + Hotstar et a reçu une réponse chaleureuse des fans pour des performances exceptionnelles, un scénario engageant et une valeur de production élevée.

En tête des palmarès des tendances et des records fracassants, le dernier thriller policier de Hotstar Specials November Story a fait tout le bon bruit depuis sa sortie la semaine dernière sur Disney + Hotstar VIP. De l’équation attachante père-fille de Tamannaah Bhatia et GM Kumar en tant qu’Anuradha et Ganesan à son récit captivant; November Story a recueilli les éloges des fans et des critiques de partout au pays, et pas seulement des téléspectateurs tamouls.

Loué pour son récit net et son casting stellaire, des millions d’Indiens ont regardé l’émission le week-end de lancement, ce qui en fait la plus grande émission de cette année sur Disney + Hotstar VIP.

Réalisée par Ram Subramanian et produite par Ananda Vikatan Group, la série tamoule de 7 épisodes est également disponible en hindi et en télougou et met en vedette de brillants acteurs Pasupathy, GM Kumar, Aruldoss et Vivek Prasanna, entre autres.

L’émission a trouvé un énorme attrait national et marque un moment charnière pour la série numérique tamoule en Inde.

Parler de l’expérience, Tamannaah Bhatia a déclaré: «L’immense appréciation et l’amour de cette histoire de novembre a reçu du public a été extrêmement inspirant. Il est réconfortant de voir comment une série Web tamoule est adoptée de manière holistique et comment les barrières de contenu régionales sont surmontées dans cette nouvelle ère de consommation de contenu. Savoir que des millions de personnes ont regardé November Story et l’ont aimé montre vraiment à quel point la langue n’est pas un obstacle à une bonne consommation de contenu. «

Le réalisateur Ram Subramanian a ajouté: «November Story a été un projet de rêve pour moi, et il n’y a pas de meilleur sentiment de savoir que beaucoup de gens apprécient ce que j’ai imaginé. L’équipe d’acteurs exceptionnellement talentueux, une équipe dévouée, des producteurs solidaires qui m’ont fait confiance et à mon travail ont réalisé mes débuts en tant que réalisateur avec chacune de leurs précieuses contributions. Atteindre les écrans de millions de téléspectateurs à travers le pays n’est pas un exploit simple et Disney + Hotstar VIP l’a encore une fois exécuté remarquablement. Mes plus sincères remerciements à tous ceux qui ont regardé et célébré novembre Story; ce qui en fait un énorme succès qui est encore plus spécial pour moi.

November Story est une série de thrillers policiers tamouls qui suit l’histoire d’un duo père-fille dont la vie prend une tournure inattendue. Une jeune hacker éthique Anuradha trouve son père Ganesan, un romancier policier atteint de la maladie d’Alzheimer, à côté du cadavre d’une femme. Alors qu’elle se lance dans une quête pour découvrir la vérité sur le meurtre, elle dévoile une série de révélations choquantes auxquelles personne ne s’était attendu.