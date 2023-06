La série Web complète Asur 2 divulguée en ligne: Arshad Warsi, le thriller mytho de Barun Sobti devient la dernière victime du piratage

Asour 2, la websérie de thrillers mythologiques très attendue, est malheureusement devenue la proie du piratage en ligne. Toute la série Web a été divulguée en ligne et est disponible en téléchargement gratuit sur divers sites torrent. La websérie Asur 2 met en vedette des acteurs de renom tels que Arshad Warsi, Barun Sobti, Ridhi Dograet Anupria Goenka. La série suit l’histoire d’une équipe d’experts médico-légaux qui utilisent leurs connaissances de la science et de la mythologie pour traquer un tueur en série.

Asur 2 est divulgué en ligne sur des sites torrent à regarder

Jio Cinemas devait diffuser toute la série sur sa plateforme, un épisode par jour pour construire un ampli pendant une semaine entière. La fuite a non seulement causé un revers pour les créateurs de la série, mais elle a également entraîné une perte de revenus pour l’ensemble de l’industrie. Le piratage est un problème majeur dans l’industrie du divertissement, et il est important que les téléspectateurs comprennent les effets néfastes du téléchargement et du partage de contenu protégé par le droit d’auteur. Les créateurs ont mis des mois de travail acharné et de dévouement pour nous apporter un contenu de qualité, et il est essentiel de les soutenir en regardant leur contenu légalement.

Le piratage est un délit et est punissable

Les acteurs et les créateurs ont exprimé à maintes reprises leur déception face à la fuite sur les réseaux sociaux, exhortant les fans à regarder la série et les films légalement et à ne pas contribuer au problème du piratage. La fuite d’Asur 2 n’est pas un incident isolé, car de nombreux films et webséries ont subi le même sort ces dernières années. Il est temps que les téléspectateurs prennent position contre le piratage et soutiennent les créateurs qui travaillent sans relâche pour offrir un divertissement de qualité.

La fuite d’Asur 2 est un revers majeur pour l’ensemble de la distribution et de l’équipe qui ont travaillé dur pour créer la série. Il est crucial que les téléspectateurs comprennent les effets néfastes du piratage et soutiennent plutôt les créateurs en regardant leur contenu légalement. Unissons-nous et luttons contre le piratage pour préserver l’intégrité de l’industrie du divertissement.