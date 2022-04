La série W en direct sur Sky Sports à partir de 2022 dans le cadre d’un accord pluriannuel conclu avec le championnat de course féminin

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sky Sports diffusera les 10 courses et toutes les séances de qualification de la série W 2022, à partir du week-end prochain à Miami.

Sports du ciel a annoncé un nouveau partenariat de diffusion pluriannuel avec W Series, le championnat international féminin de course automobile monoplace.

La série W comprendra 10 courses réparties sur huit week-ends de Grand Prix de Formule 1 en 2022, et Sky Sports diffusera une couverture en direct de chaque séance de qualification et de course.

La saison commence par un double en-tête à Miami, aux États-Unis, du 6 au 8 mai.

Le partenariat de trois ans – jusqu’à la fin de la cinquième saison en piste de la série W en 2024 – représente le plus grand investissement médiatique de la série W à ce jour et comprendra la distribution du contenu de la série W sur les canaux de Sky, y compris linéaire, numérique et social.

L’accord augmente également l’empreinte de la couverture de la série W sur les plates-formes mondiales de Sky. En plus du Royaume-Uni, W Series entamera un nouveau partenariat avec Sky Italia cette saison, s’ajoutant à l’accord existant de la série avec Sky Deutschland.

Sky s’engage à commercialiser et à promouvoir la couverture de la série W via son réseau de chaînes, ainsi que des initiatives conjointes pour promouvoir les femmes dans le sport automobile. La série W accompagnera le portefeuille sportif haut de gamme de Sky, y compris le sport féminin d’élite tel que la FA Women’s Super League.

L’équipe de talents de diffusion de la série W pour la saison 2022 sera annoncée en temps voulu.

“En plus de Sky Italia et Sky Deutschland, Sky Sports est ravi de développer son portefeuille de sports automobiles avec cette série féminine d’élite récemment créée”, a déclaré Jonathan Licht, directeur général de Sky Sports.

“On dirait que Sky Sports est une maison naturelle pour la série W, étant donné que nous avons un public si dévoué au sport automobile et une chaîne de genre dédiée au sport automobile.

Calendrier des courses de la série W en 2022 6-8 mai Miami* Etats-Unis 20-22 mai Barcelone Espagne 1-3 juillet Silverstone ROYAUME-UNI 22-24 juillet Le Castellet France 29-31 juillet Budapest Hongrie 7-9 octobre Suzuka Japon 28-30 octobre Mexico* Mexique *deux courses

“Nous sommes fiers d’être un bon partenaire du sport et ce fut un privilège de travailler aux côtés de Catherine et de son équipe pour proposer une offre de diffusion qui fonctionne pour tout le monde. J’ai suivi de près les progrès de la série W et c’est clairement un très moment excitant de faire partie de ce voyage.

“Chez Sky Sports, nous nous engageons à rendre le sport plus inclusif et je peux maintenant dire avec fierté qu’avec l’ajout de la série W, chaque chaîne de genre chez Sky Sports propose désormais une couverture sportive masculine et féminine.

“Nous sommes impatients de partager l’excitation de cette saison à venir avec nos téléspectateurs.”

Catherine Bond Muir, PDG de W Series, a déclaré : « Je suis ravie d’annoncer notre partenariat de diffusion historique avec Sky Sports, qui constitue une autre étape importante dans l’expansion rapide et continue de W Series.

“Tout au long de nos conversations avec Sky, j’ai été impressionné par leur engagement envers le sport féminin et leur intention d’amplifier la couverture de la série W sur leur vaste portefeuille de canaux de distribution, ce qui ajoutera un poids réel à notre offre sur les plateformes de diffusion, numériques et sociales. .

Jamie Chadwick a remporté les deux championnats de la série W

“Ce partenariat permet à la série W de continuer à élargir son audience au Royaume-Uni. Aux côtés de Sky, Channel 4 poursuivra sa couverture gratuite de toute la saison de la série W avec les temps forts de chaque course et diffusera également en direct notre course à domicile à le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en juillet.Avec cette large offre de diffusion, nous avons le mélange parfait de couverture à travers notre public britannique.

“La série W est une série de plus en plus internationale – plus de la moitié des courses de la saison 2022 se dérouleront hors d’Europe, y compris notre toute première course en Asie en soutien au Grand Prix du Japon à Suzuka. Notre partenariat de diffusion avec Sky Sports reflète cela, nous donnant une grande couverture sur les plateformes mondiales de Sky et nous sommes ravis de présenter des courses incroyablement excitantes à travers un contenu fantastique, directement à nos fans.”

Gamme de pilotes de la série W pour 2022 Conducteur Équipe Fabienne Wohlwend cortDAO Marta García cortDAO Jamie Chadwick Jenner Racing Chloé Chambres Jenner Racing Belen García Quantfurie Nerea Marti Quantfurie Alice Powel Click2Drive Bristol Street Motors Jessica Hawkin Click2Drive Bristol Street Motors Emma Kimilainen Puma Tereza Babickova Puma Abbi tirant Course X Bruna Tomaselli Course X Beitske Visser Sirin Racing Emilie De Heus Sirin Racing Sarah Moore Scuderia W Abbie Eaton Scuderia W Bianca Bustamante Académie Juju Noda Académie

Les fans de sports mécaniques peuvent se connecter pour regarder la couverture de chaque course du championnat de la série W en direct sur Sky Sports F1 ainsi que les qualifications, les avant-premières hebdomadaires et tout le reste de la série W sur les plateformes linéaires et numériques de Sky Sports.

De plus, Channel 4 diffusera une couverture en direct et gratuite de la quatrième course de la saison 2022 de la série W, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, au Royaume-Uni, et montrera les faits saillants des neuf autres courses de la saison trois.