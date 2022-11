La série vivo X90 sera annoncée le 22 novembre

La série vivo X90 devait initialement arriver en décembre, mais vivo a retiré l’événement comme le prévoyait la vidéo divulguée qui a suivi. La nouvelle gamme sera présentée le 22 novembre lors d’un événement en Chine.

Selon les rumeurs, les trois téléphones attendus seront disponibles avec une couleur rouge et auront une variante de stockage de 512 Go.

Le vivo X90 devrait fonctionner sur le chipset Dimensity 9200. On dit qu’il a quatre variantes de mémoire – 8/128 Go, 8/256 Go, 12/256 Go et 12/512 Go. Il sera disponible en Noir, Rouge et Bleu, ce dernier étant réservé uniquement à ce smartphone vanille.

Le vivo X90 Pro se vendra en noir ou en rouge, et les utilisateurs devront choisir l’une de ces trois options de mémoire – 8/256 Go, 12/256 Go ou 12/512 Go. Ce téléphone devrait être un juste milieu entre le X90 et le X90 Pro + de niveau phare et nous nous attendons à ce qu’il se penche davantage vers son frère plus puissant.

Le vivo X90 Pro + devrait fonctionner sur Snapdragon 8 Gen 2, le chipset Qualcomm annoncé plus tard cette semaine. Le téléphone aura également le capteur Sony IMX989 de 1″ pour l’appareil photo principal, mais nous devons attendre l’annonce officielle mardi prochain pour tous les détails sur l’impressionnante configuration de l’appareil photo.

La source (en chinois) | Passant par 1 • Via 2