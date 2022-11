La série vivo X90 confirmée pour venir avec Dimensity 9200 SoC, appareil photo Sony IMX758

vivo dévoilera la série X90 en Chine le 22 novembre, qui devrait se composer de trois modèles : vanille, Pro et Pro+. Le vivo X90 Pro + aura probablement le SoC Snapdragon 8 Gen 2 fraîchement annoncé à la barre, tandis que le modèle vanille serait livré avec la puce Dimensity 9200. Ces rumeurs se sont avérées vraies puisque vivo a officiellement confirmé que la série X90 sera alimentée par le SoC Dimensity 9200.

vivo n’a pas explicitement mentionné le nom d’un modèle, mais il est sûr de dire que c’est le X90 qui aura le Dimensity 9200 sous le capot depuis que le smartphone a été récemment repéré sur Geekbench avec Android 13 et 12 Go de RAM. Le X90 Pro pourrait être alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1.

De plus, vivo a confirmé que la série X90 comportera l’appareil photo Sony IMX758 50MP. Et l’image partagée par vivo, avec le texte “deux objectifs de portrait indépendants vont au-delà”, montre la face arrière d’un smartphone X90 équipé de quatre caméras, celle en haut à droite pouvant être un périscope. vivo n’a pas mentionné le nom du smartphone, mais il s’agit probablement du X90 Pro+, et vous pouvez voir certaines spécifications de l’appareil photo écrites sur le côté droit de l’îlot de l’appareil photo sous le flash LED.









La série vivo X90 sera livrée avec un SoC Dimensity 9200 et une caméra Sony IMX758

Quelques photos partagées par vivo sur son site officiel précédemment montré la série X90 dans les couleurs bleu, rouge et noir. Les modèles rouges et noirs comporteront des panneaux arrière en similicuir. Après une inspection minutieuse, vous pouvez également remarquer que les smartphones noirs et rouges sont équipés d’unités de périscope, contrairement au téléphone bleu. Son îlot de caméra est également différent, tout comme les spécifications écrites sur le côté droit des caméras. Nous pensons que le smartphone de couleur bleue est le X90, tandis que les deux autres sont le X90 Pro et le X90 Pro+.











Vivo série X90

Le X90 sera cependant disponible dans les trois couleurs.



vivo X90 sans la caméra périscope

Cela dit, les trois smartphones seront livrés avec l’algorithme et le revêtement T* de ZEISS. vivo a également confirmé que la série X90 sera livrée avec la puce V2.









La série vivo X90 sera livrée avec un revêtement ZEISS T* et une puce vivo V2

Avec l’événement de lancement encore dans six jours, vous pouvez vous attendre à ce que vivo en révèle plus sur la série X90 pour créer un battage médiatique autour d’elle.

