vivo devrait bientôt dévoiler sa série X60, qui comprendrait les X60, X60 Pro, X60 Pro + et X60. Nous savons déjà que le dernier sera livré avec un SoC Snapdragon 765G et une charge de 33W. Maintenant, la gamme a obtenu la certification 3C, révélant une prise en charge de 33W dans le processus.

La liste comprend trois smartphones avec les désignations de modèle V2059A, V2047A et V2046A. Nous ne savons pas lequel est associé à quel smartphone, mais ni l’un ni l’autre n’est le X60 Pro +, car il se rechargera plus rapidement. Le X50 Pro + est livré avec une charge de 44W, nous nous attendons donc à ce que le X60 Pro + se charge à la même vitesse, sinon plus rapidement.

vivo n’a pas encore partagé de détails sur la gamme X60, mais les magasins de détail en Chine ont commencé à mettre en place du matériel promotionnel pour promouvoir la série. Nous avons également vu quelques images du modèle Pro hier, qui ont révélé que le smartphone embarquerait un écran perforé, l’arrière abritant trois caméras.

Via (en chinois)