Le lancement de la série Vivo X60 a été confirmé le 29 décembre, a annoncé le fabricant chinois de smartphones sur Weibo. Une affiche promotionnelle de la série de smartphones révèle également qu’elle emballera le nouveau Samsung Exynos 1080 SoC (premiers smartphones à utiliser) avec l’optique Zeiss. Des rapports antérieurs ont indiqué que la nouvelle série comprendra le Vivo X60 vanille accompagné du Vivo X60 Pro haut de gamme. Cependant, d’autres fuites suggèrent également l’existence d’un Vivo X60s 5G. Le prochain successeur de la série Vivo X50 devrait d’abord être lancé en Chine, suivi d’un lancement mondial l’année prochaine.

La nouvelle série Vivo X60 sera probablement livrée avec OriginOS basé sur Android – le dernier skin personnalisé de Vivo. De plus, l’affiche promotionnelle sur Weibo montre deux téléphones X60, où celui du milieu devrait être le modèle vanille car il ne dispose pas d’un objectif de type périscope. Cela indique également que la variante Pro sera livrée avec une configuration à quatre caméras arrière tandis que la vanille Vivo X60 aura trois caméras arrière. Vivo s’est associé à la société d’optique allemande Zeiss pour la configuration de la caméra sur les smartphones, l’affiche mise en évidence. Plus tôt en novembre, des images en direct des smartphones ont fait basculer un écran perforé aligné au centre. De plus, la vanille Vivo X60 a été présentée avec un écran plat tandis que la variante Pro comportera un écran incurvé.

Auparavant, le célèbre pronostiqueur Digital Chat Station avait indiqué le prix de départ de la série Vivo X60 à 3500 CNY (environ 39 400 Rs). Actuellement, Vivo X50 et X50 sont disponibles en Inde à 34 990 Rs et 49 990 Rs, respectivement. Le Vivo X50 Pro dispose d’un appareil photo principal distinct de 48 mégapixels avec stabilisation de la nacelle. La société affirme que la technologie de la caméra offre non seulement de la stabilité, mais offre également une stabilisation 3D flexible et peut couvrir des angles 300% plus grands que la stabilisation d’image optique traditionnelle (OIS). Vivo n’a pas encore partagé les détails de la disponibilité mondiale des prochains smartphones Vivo X60.