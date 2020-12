La série vivo X60 sera le premier téléphone fonctionnant sur le chipset 5nm Exynos 1080. La société a précédemment révélé que nous devrions nous attendre à une annonce ce mois-ci et désormais une fuite fiable Station de chat numérique affirme que la date sera le 28 décembre.

Le rapport indique en outre que le téléphone comportera un écran 120 Hz fabriqué par Samsung avec un trou de perforation centré pour la caméra selfie.

Il semble que vivo ne dévoilera que les téléphones mais les lancera sur le marché plusieurs jours plus tard. La gamme précédente, la série vivo X50, a été introduite en juillet, mais il a fallu quelques mois pour que le plus puissant vivo X50 Pro + apparaisse en dehors de la Chine.

Une fuite précédente nous a dit que le panneau arrière serait similaire à celui des prédécesseurs avec un îlot de caméra rectangulaire et trois ou quatre tireurs, tandis qu’à l’intérieur, une charge rapide inférieure à 33 W, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage serait une surprise.

Source (en chinois) | Via