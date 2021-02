vivo pourrait commercialiser sa série phare X60 sur le marché indien fin mars ou début avril. Selon les rumeurs, le vivo X60 Pro + est une annonce confirmée, mais on ne sait pas si un seul ou les deux X60 et X60 Pro le rejoindront.

Malheureusement, il n’y a pas de détails sur les prix pour le moment. En convertissant les prix chinois, le vivo X60 Pro + serait lancé à 56 500 INR pour le modèle 8/128 Go, le vivo X60 à 39 500 INR, tandis que le X60 Pro coûterait l’équivalent de 50 900 INR en Chine. Cependant, cela fonctionne rarement comme ça et les taxes entraînent inévitablement des prix plus élevés sur les marchés extérieurs à la Chine.







vivo X60 Pro +

vivo a lancé le X60 et le X60 Pro début janvier et le X60 Pro + fin janvier.

Le vivo X60 dispose d’un écran AMOLED 120Hz et d’une triple caméra, le X60 Pro ajoute une quatrième caméra périscope, le X60 Pro + dispose du nouveau capteur ISOCELL GN1 50MP, ainsi que d’une caméra zoom périscope 5x, entre autres améliorations. Le vivo X60 et le X60 Pro utilisent tous deux un chipset Exynos 1080 5 nm, tandis que le produit phare vivo X60 Pro + dispose d’un chipset Snapdragon 888 5 nm.

