Le trio vivo V21 a peut-être la meilleure caméra selfie que nous ayons vue ces dernières années, peut-être à part les téléphones qui peuvent utiliser la caméra principale pour le travail (ces téléphones pliables et coûteux avec un deuxième écran à l’arrière). Mais c’est un mid-ranger – en fait, trois mid-rangers. Découvrez les vivo V21, V21 5G et V21e. Les deux premiers sont essentiellement identiques en plus de la connectivité réseau, le modèle e bascule sur un chipset Snapdragon et présente quelques différences supplémentaires.

Le V21 et le V21 5G partagent une caméra frontale de 44 MP. Il a OIS, que nous n’avons pas vu depuis des années de ce côté. Et il dispose également d’EIS pour une fluidité supplémentaire dans les vidéos portables, qui peuvent être enregistrées en résolution 4K.

Les vivo V21 et V21 5G ont un double flash LED à l’avant pour aider la caméra selfie compatible OIS

La caméra frontale vit à l’intérieur d’une encoche, pas de mécanismes pop-up sophistiqués ici. Et il a deux LED intégrées dans le cadre supérieur pour aider après la tombée de la nuit, plus un mode AI Night Portrait. Cet appareil photo dispose également d’une mise au point automatique – ce que tous les produits phares n’ont pas.

Le vivo V21e dispose également d’un appareil photo selfie 44MP avec mise au point automatique, mais le système OIS a disparu (il y a cependant une stabilisation électronique). Le double flash LED est également absent en action, au moins les modes Portrait de nuit et Super Night Selfie restent.

Les trois modèles présentent exactement la même configuration triple caméra sur le dos. Cela commence avec la caméra principale 64MP, qui a OIS. Les caméras avant et arrière peuvent être utilisées pour les vlogs en écran partagé. La caméra principale est rejointe par une caméra ultra grand angle de 8 MP et un module macro de 2 MP.

Les trois modèles V21 sont incroyablement minces, l’un d’eux est le téléphone 5G le plus fin de vivo à ce jour. Notez que les différents coloris ont des finitions différentes sur le dos et des épaisseurs et des poids légèrement différents. Quoi qu’il en soit, vous regardez 7,29 mm ou 7,38 mm. Il y a bien sûr une bosse de caméra à l’arrière, mais ce qui est impressionnant, c’est que ce cadre s’adapte à une caméra frontale avec OIS (et, heureusement, il n’y a pas de bosse de caméra selfie).

Pour revenir à l’avant, il y a un écran AMOLED de 6,44 « avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le panneau a une résolution de 1080p + (20: 9) et est construit avec l’ancien matériau émissif E3 de Samsung. Les V21 et V21 5G prennent en charge HDR10 +, le V21e Le modèle e a également un écran plus faible, avec une luminosité typique de 430 nits, contre 500 nits pour les deux autres.Tous les trois ont un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.







Écrans AMOLED 6,44 pouces sur les deux, avec quelques différences: vivo V21 et V21 5G • vivo V21e

Les vivo V21 et V21 5G sont tous deux alimentés par le même chipset, le Dimensity 800U, une puce de 7 nm avec deux cœurs Cortex-A76 (2,4 GHz) plus six cœurs A55 (2,0 GHz) et un GPU Mali-G57 MC3. Sur le modèle 5G, il offrira des vitesses de téléchargement de pointe (théoriques) allant jusqu’à 2,3 Gbps, le modèle 4G sera, bien sûr, plus lent.







vivo V21 et V21 5G sont alimentés par un Dimensity 800U • Le vivo V21e reçoit un Snapdragon 720G à la place

Le vivo V21e change les choses et est équipé d’un chipset Snapdragon 720G – une puce 8 nm avec deux cœurs dérivés Cortex-A76 (2,3 GHz) et six cœurs dérivés A55 (1,8 GHz), plus un GPU Adreno 618 et un modem X15 LTE (Cat 15, vitesses de liaison descendante jusqu’à 800 Mbps). Quoi qu’il en soit, vous obtenez 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La fonction Extended RAM de vivo promet de donner au système l’impression d’avoir 3 Go supplémentaires de RAM.

Les trois téléphones ont des batteries de 4000 mAh peuvent être rechargées rapidement avec la prise en charge de 33W FlashCharge.









vivo V21 (et V21 5G) dans Sunset Dazzle, Dusk Blue et Arctic White

Les vivo V21 et V21 5G seront bientôt disponibles en trois couleurs: Sunset Dazzle, Dusk Blue et Arctic White. Le vivo V21e est livré avec Diamond Flare et Roman Black.







vivo V21e dans: Diamond Flare • Roman Black

En Malaisie, les vivo V21 et V21e peuvent être précommandés aujourd’hui, les deux seront disponibles le 5 mai à 1 600 MYR et 1 200 MYR, respectivement. Le V21 5G ne vient pas en Malaisie.