Le rappeur de 40 ans a déclaré à ses 13,5 millions de followers: « Si nous voulons quelque chose, nous savons exactement où aller le chercher. Nous n’avons jamais forcé personne, nous n’avons jamais drogué personne contre leur volonté, nous n’avons jamais tenu personne contre son gré. Nous n’avons jamais fait faire quoi que ce soit. Nous n’avons jamais rien fait de trafic sexuel. «

Sabrina a également répondu à la déclaration du couple en écrivant sur Instagram: « Faisons un test de détection de mensonge! » et en ajoutant qu’elle était « actuellement à la recherche d’une RESSOURCE CRÉDIBLE! »

Le 29 janvier, elle a dit à E! Nouvelles pourquoi elle a décidé de présenter ses revendications, dont une allégation que TI la tenait sous la menace de son arme devant ses enfants.

« Lorsque des choses traumatisantes se produisent, votre instinct de combat ou de fuite entre en jeu. Selon le degré de traumatisme, certains tendent vers la fuite plutôt que vers le combat », dit-elle. « Je n’avais pas réalisé à quel point c’était traumatisant pour moi. Je ne savais pas à quel point cela me pesait. »

Sabrina a ajouté: « Je me souviendrai toujours de cette arme froide et de lui disant: ‘B ****, je vais te tuer’, encore et encore, mais je ne réalisais pas vraiment à quel point cet incident a joué encore et encore dans ma tête toutes ces années. Mon objectif principal est de guérir. «

Sur les réseaux sociaux, Tiny est également venue défendre TI, qui est mariée avec elle depuis 10 ans. La Xscape L’auteur-compositeur-interprète a dit: « Arrêtez de harceler ma famille. Vous êtes étrange… .Veuillez obtenir de l’aide. Mais LAISSEZ-NOUS SEUL‼ »