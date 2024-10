La série Velma de Scooby-Doo de Mindy Kaling a apparemment été annulée par Max

Avec Mindy Kaling elle-même comme voix de Velma – aux côtés de Constance Wu dans le rôle de Daphné, Sam Richardson dans le rôle de Shaggy et Glenn Howerton dans le rôle de Fred – vous pourriez penser que cette version impétueuse et sans vergogne de « Scooby-Doo » aurait été un grand succès lors de sa sortie. sur Max en 2023. Cela ne s’est tout simplement pas produit. Oui, une grande partie des réactions négatives contre « Velma » était certainement due au fait que Velma et Kaling sont toutes deux américaines d’origine asiatique du sud-est, et la showrunner a peaufiné le personnage classique pour le récit qu’elle voulait créer. Pourtant, les critiques avaient des inquiétudes légitimes concernant le ton inversé de la série et son approche de la race et de la sexualité. Le spectacle Tomates pourries Le consensus pour la saison 1 dit qu’elle « n’a pas la première idée sur la façon de transformer sa subversion intelligente en un plaisir engageant », et certains critiques ont simplement trouvé l’expérience dans son ensemble incroyablement désagréable, avec Enjambement automatiqueHeather Hogan écrit : « Chaque épisode est un travail grinçant et effrayant qui ne semble pas avoir la moindre idée de qui est son public, mais qui semble tout de même le mépriser. »

Pourtant, « Velma » est revenue pour une deuxième saison cette année et, comme l’a souligné Davey Cummings, a diffusé une émission spéciale d’Halloween intitulée « Cet Halloween doit être plus spécial ! » Apparemment, cette sortie sera la dernière. Les deux saisons de « Velma » sont désormais diffusées sur Max, tout comme le spécial Halloween.