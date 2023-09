La série vedette de Tahir Bhasin-Mouni Roy explore l’histoire de l’avidité, de la trahison et de la lutte ultime pour le pouvoir

Créateur des séries vedettes Tahir Raj Bhasin et Mouni Roy, Sultan Of Delhi a publié un teaser intrigant.

Tahir Raj Bhasin et Mouni Roy sont tous prêts à captiver les fans avec leur prochaine série Sultan Of Delhi. Les créateurs de la série ont publié un teaser intrigant qui a enthousiasmé les fans.

Vendredi, Disney+ Hotstar a partagé un teaser intense donnant un aperçu de la prochaine série Sultan Of Delhi. Se déroulant dans les années 60, la série est basée sur le livre Sultan Of Delhi : Ascension d’Arnab Ray. La bande-annonce donnait un aperçu de l’amitié de Tahir Raj Bhasin avec Mouni Roy et de son combat pour le pouvoir et sa survie.





Les internautes ont également exprimé leur enthousiasme pour la série. L’un des commentaires disait : « super excité pour Mouni ». Un autre a écrit : « Je suis ravi pour celui-ci. » Un autre a écrit : « Le teaser semble prometteur. »

Le réalisateur Milan Luthria a déclaré : « Sultan Of Delhi est ma première websérie. Situé dans les années 60 sexy, il a une approche intemporelle et rythmée remplie d’éléments de glamour, d’action, de musique, de répliques percutantes et de divertissement. Ce film multi-stars retrace le voyage d’Arjun Bhatia (Tahir Raj Bhasin) et explore une histoire d’avidité, de trahison, de courage et de lutte ultime pour le pouvoir. Je m’efforce toujours d’offrir au public une expérience divertissante à travers mes histoires et le Sultan de Delhi est un voyage si magnifique que je suis ravi de m’associer à Disney+ Hotstar pour lui donner vie.

Namit Sharma, producteur de la série, a déclaré : « Nous sommes ravis de donner vie à cette adaptation livre-écran du Sultan de Delhi. Travailler avec un maestro comme Milan Luthria a été un honneur et un plaisir. série colorée, exaltante et pleine de personnages plus grands que nature. Sa capacité à transporter les téléspectateurs dans les passionnantes années 60 est tout simplement stupéfiante, et nous avons hâte qu’ils soient témoins de l’extravagance visuelle qu’est « Sultan de Delhi » sur la prestigieuse plateforme Disney+ Hotstar. »

Produit par Reliance Entertainment, Sultan Of Delhi marque les débuts en tant que réalisateur OTT de Milan Luthria. La série est co-réalisée et co-écrite par Suparn Verma et devrait sortir le 13 octobre 2023 sur Disney+ Hotstar. La série met en vedette Tahir Raj Bhasin, Anjum Sharma, l’acteur vétéran Vinay Pathak aux côtés de Nishant Dahiya et les dames Anupriya Goenka, Mouni Roy, Harleen Sethi et Mehreen Pirzada ainsi que d’autres dans des rôles clés.