La série The Penguin de HBO est comparée aux Soprano. Mérite-t-elle tout ce battage médiatique ?

Le Pingouin est encore une autre série dérivée de Batman – mais elle ressemble plus à une suite de Les Soprano que tout ce qui existe dans le Bat-verse.

Diffusé en première demain au Canada sur Crave, c’est l’une des émissions les plus attendues de 2024, en grande partie grâce à l’acteur principal Colin Farrell, méconnaissable dans le rôle du gangster de Gotham City.

Aujourd’hui sur Agitationcritiques de la culture Roxana Hadadi et Rad Simonpillai Rejoignez l’animateur invité Ali Hassan pour savoir si la nouvelle série est à la hauteur du battage médiatique – et les comparaisons avec d’autres émissions de gangsters mémorables comme Les Soprano.

Nous avons inclus ci-dessous quelques points saillants, édités pour plus de longueur et de clarté. Pour la discussion complète, écoutez et suivez Commotion avec Elamin Abdelmahmoud sur votre lecteur de podcast préféré.

REGARDER | Épisode d’aujourd’hui sur YouTube :

Ali: Roxana, Batman n’apparaît pas du tout dans cette série. Cela pourrait surprendre certains, mais pour quiconque s’est intéressé à la Joker monde, ce n’est pas si étrange du tout. Alors, comment fonctionne cette approche pour vous, raconter cette histoire comme un drame de gangsters ?

Roxane:Cela a très bien fonctionné pour moi, ne serait-ce que parce que je suis un Parrain Je suis un fan de Martin Scorsese. Je pense que c’est vraiment amusant de retirer Batman d’une histoire et de la rendre plus réaliste, un peu plus proche d’un pastiche de gangster. Je veux dire, la réalité de Batman est que toute histoire avec Batman va être submergée par lui. C’est un personnage tellement surdimensionné que je pense que le fait de le retirer ouvre un monde de possibilités narratives, en fait, n’est-ce pas ? Il n’est pas l’ennemi qui dicte en quelque sorte tout ce que fait Penguin.

Cette version de l’histoire ressemble beaucoup plus à des luttes intestines au sein des gangs de Gotham. Qui va finir par prendre le dessus ? J’ai vraiment aimé ça. J’ai trouvé que les enjeux étaient assez clairs et que l’histoire se déroulait très rapidement. Je n’avais pas peur que Batman vienne gâcher la journée. C’était agréable de ne pas avoir cette peur.

Ali:C’est drôle, « Batman gâche la journée ». Certains disent qu’il « sauve » la journée, mais bon, nous irons dans cette direction… Rad, c’est l’histoire de la façon dont le Pingouin devient le plus grand gangster de Gotham City. C’est aussi l’histoire de sa relation très compliquée avec sa mère.

J’ai eu une hernie cet été. Les instructions étaient de regarder la télévision, de ne rien faire. Et ce que j’ai commencé à faire, c’était de regarder à nouveau la télévision. Les Sopranoc’est pourquoi j’ai fait cette comparaison. C’est l’histoire de Tony Soprano. Alors, comment cette histoire vous attire-t-elle ici ?

Roue:C’est un spectacle qui imite beaucoup Les Sopranos sur la surface…. Les Sopranos évidemment, je l’ai fait mieux, mais je pense que c’est très intéressant la façon dont Le Pingouin Il s’en occupe parce que, oui, c’est l’histoire de lui qui essaie de répondre aux attentes de cette mère vraiment autoritaire. Cela fait partie de ce portrait que nous avons du Pingouin, où il est un gars avec de graves problèmes d’estime de soi, n’est-ce pas ? Les problèmes d’estime de soi doivent faire face à la mère autoritaire, mais aussi à la façon dont il est mis à l’écart de la société parce qu’il a cette jambe douloureuse et il a tous ces tissus cicatriciels – son apparence, en gros.

Et donc vous voyez que cela se manifeste dans sa rage, dans la façon dont il veut contrôler les choses et dans la façon dont il veut se rendre plus grand qu’il ne l’est vraiment. Vous voyez la vulnérabilité dans son jeu et la façon dont il essaie d’exprimer tout cela. Et cela devient vraiment intéressant parce que si ce personnage est intéressant, c’est amusant de voir son genre de satisfaction personnelle dans sa propre performance – dans la façon dont il se comporte en étant plus grand qu’il ne l’est. Et quand il dit : « Mec, j’ai réussi », vous voyez toujours ce petit enfant en colère à l’intérieur qui essaie de faire ses preuves.

Ali:Roxana, la série sera diffusée dans ce qu’ils appellent un créneau prestigieux du dimanche soir sur HBO… Est-ce que cela augmente les attentes envers la série et pensez-vous qu’elle répond aux attentes ?

Roxane:Cela a certainement amplifié les attentes. Mais je pense aussi que ce fut une année en dents de scie pour HBO, n’est-ce pas ? Comme, La Maison du Dragon J’ai trouvé la deuxième saison plus divertissante que la première, mais je pense qu’elle n’a pas forcément été aussi marquante. Le régime et Le sympathisant plus tôt cette année, j’ai également eu l’impression que l’accueil était mitigé. Je pense donc Le Pingouin est très médiatisé. Vous avez Colin Farrell, cette star de cinéma qui joue dans le film. Vous revenez à cet univers très bien accueilli du premier film de Matt Reeves [The Batman]Je pense donc que les attentes sont assez élevées.

Je pense qu’en le comparant avec Les Soprano est-ce un mauvais service, car il s’agit toujours d’un projet de propriété intellectuelle, n’est-ce pas ? Il est toujours limité par les limites d’un préquel. Mais en même temps, ce sera le nouveau monde courageux de HBO, n’est-ce pas ? Ils font plus de propriété intellectuelle. Ils font un Harry Potter spectacle. Le La cité de Dieu La série de suites est également diffusée en ce moment. Ils essaient donc vraiment de s’emparer de cet espace. Et je pense Le Pingouin C’est mieux que ce à quoi je m’attendais et cela divertira certaines personnes. Mais c’est aussi un point d’interrogation sur ce que sera l’avenir de HBO.

Vous pouvez écouter la discussion complète de l’émission d’aujourd’hui sur Écouter CBC ou sur notre podcast, Commotion avec Elamin Abdelmahmoud, disponible partout où vous obtenez vos podcasts .

Panneau réalisé par Jess Low.