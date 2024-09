La série The Franchises de HBO s’attaque aux franchises de super-héros dans une nouvelle bande-annonce

La société mère de HBO, Warner Bros. Discovery, n’est pas étrangère à la création d’univers cinématographiques voués à l’échec, mais le réseau semble prêt à se moquer de ce secteur compliqué avec la nouvelle série d’Armando Iannucci, Sam Mendes et Jon Brown, La Franchise.

Situé dans un monde où le film de super-héros fictif Tecto : L’œil du cyclone est profondément impliqué dans la production, La Franchise L’équipe du film tente de survivre à l’expérience de travailler sur un projet qui semble voué à l’échec. Entre les acteurs capricieux et les alertes au feu, les choses sont déjà assez difficiles pour les ouvriers de production Daniel (Himesh Patel) et Dag (Lolly Adefope).

Mais lorsque les dirigeants du studio interviennent pour donner des notes qui entrent en conflit avec la vision du réalisateur, l’ambiance sur le plateau devient encore plus dysfonctionnelle, et la bande-annonce fait Techniquepour ressembler au genre de film qui finit par être éclipsé par son drame en coulisses. La Franchise Aya Cash, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Darren Goldstein, Isaac Powell, Richard E. Grant et Daniel Brühl sont également au casting. La série sera diffusée sur HBO le 6 octobre.