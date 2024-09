La série télévisée « Robocop » d’Amazon nomme Peter Ocko comme showrunner

La série télévisée « Robocop » en développement chez Amazon commence à prendre forme.

Variété a appris que Peter Ocko avait rejoint le projet pour y occuper les fonctions de scénariste, producteur exécutif et showrunner. De plus, James Wan devrait être producteur exécutif sous la bannière d’Atomic Monster.

Le synopsis officiel de la série stipule : « Un conglomérat technologique géant collabore avec le service de police local pour introduire un agent de police technologiquement avancé pour lutter contre la criminalité croissante – un policier qui est à la fois homme et machine. »

Aux côtés d’Ocko et de Wan, Michael Clear et Rob Hackett d’Atomic Monster assureront également la production exécutive. Danielle Bozzone supervisera le projet pour Atomic Monster. La série est produite par Amazon MGM Studios.

La série « Robocop » est en phase de développement depuis l’acquisition de MGM par Amazon, qui cherche à capitaliser sur son accès à la vaste bibliothèque de propriété intellectuelle de MGM pour des projets de cinéma et de télévision. Amazon prépare également actuellement une série préquelle de « Legally Blonde », MGM ayant également produit ce film, tandis qu’un projet « Poltergeist » a récemment trouvé ses showrunners.

La franchise « Robocop » a débuté en 1987 avec le premier film « Robocop » avec Peter Weller dans le rôle du policier mi-homme, mi-machine. Weller est revenu pour la suite en 1990, avec Robert Burke reprenant le rôle pour « Robocop 3 » en 1993. Nancy Allen a joué dans les trois films dans le rôle de l’officier Anne Lewis. Un reboot avec Joel Kinnaman dans le rôle principal est sorti en 2014. Il y a également eu plusieurs séries télévisées « Robocop » à ce jour, dont deux séries animées et deux séries live-action, ainsi que des jeux vidéo et des bandes dessinées.

Au cours de sa carrière, Ocko a écrit pour une grande variété de séries, notamment « Dinosaurs », « Dead Like Me », « Pushing Daisies », « Black Sails », « The Office » et « Lodge 49 ». Plus récemment, il a créé la série AMC « Moonhaven ».

Ocoko est représenté par Jackoway Austen Tyerman et Management. Wan est représenté par CAA, Stacey Testro International et Myman Greenspan Fox.