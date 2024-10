La série télévisée Lanterns présente officiellement la star du film à succès Netflix dans le rôle de John Stewart

DC Lanterne La série télévisée, basée sur la police intergalactique connue sous le nom de Green Lanterns, a officiellement trouvé son acteur John Stewart. Il y a eu plusieurs rapports qui ont circulé récemment concernant qui incarnerait John Stewart aux côtés de Hal Stewart de Kyle Chandler. Le nom qui figurerait en haut de la liste de souhaits de John Stewart était Stephan James (Si Beale Street pouvait parler, 21 ponts), avec Crête rebelle la star Aaron Pierre également en lice. Cependant, HBO a confirmé qu’Aaron Pierre jouerait bien John Stewart dans Lanternesune série HBO Original se déroulant dans le nouvel univers DC de James Gunn.

Créé par Dennis O’Neil et Neal Adams, John Stewart a fait ses débuts dans les années 1971. Lanterne verte (Vol.2) #87. John Stewart est l’un des premiers super-héros noirs de DC et a vu son profil s’accroître auprès du grand public en tant que principal Green Lantern de la série animée à succès. Ligue des justiciers et Ligue des Justiciers Illimité.

Qui est Aaron Pierre ?

Aaron Pierre tient actuellement le rôle principal dans le film de Jeremy Saulnier Crête rebellequi a fait ses débuts sur Netflix le 6 septembre et a été le titre n°1 mondial sur Netflix pendant trois semaines consécutives. En décembre, Pierre assumera le rôle principal de Mufasa dans le film d’animation de Barry Jenkins. Roi Lion préquelle pour Disney.

« Ce qui est intéressant, je pense : j’ai seulement emballé Moufasa cette année et nous faisons cela depuis quelques années maintenant », a déclaré Pierre à ComicBook. «Je pense que d’une manière, comme dans la vie, vos expériences de vie éclairent vos expériences de vie futures. De même, les opportunités qui vous sont offertes en tant qu’acteur, en tant qu’artiste, ce que vous apprenez et ce que vous avez exploité dans un emploi, vous prenez ces leçons que vous avez absorbées et vous les transmettez à la chose suivante pour, espérons-le, améliorer votre capacité à apporter quelque chose à la vie.

Pierre a été vu récemment à la tête de la série NatGeo Génie : MLK/Xen tant que leader des droits civiques Malcolm X, Garth Davis’ Ennemi aux côtés de Paul Mescal et Saoirse Ronan, le Frère et la série limitée primée de Barry Jenkins Le chemin de fer clandestin. Il tourne actuellement L’émission du matin.

De quoi parle la série Green Lantern de DC Studios ?

Lanternes suit la nouvelle recrue John Stewart et la légende des Lanterns Hal Jordan, deux flics intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur des États-Unis. Le spectacle Green Lantern a été comparé à Vrai détective en ce qui concerne l’ambiance recherchée par les créatifs.

Chris Mundy (Ozark, vrai détective : Night Country) est le showrunner de Lanternesavec Mundy co-écrit aux côtés de Damon Lindelof (Gardiens, les restes), et le scénariste de bandes dessinées de DC Tom King. King est lauréat du prix Eisner pour son travail sur Batman et Monsieur Miracleet son Supergirl : la femme de demain est en cours d’adaptation en long métrage avec Milly Alcock (Maison du Dragon).

« Nous sommes ravis de retrouver Chris Mundy et Damon Lindelof alors qu’ils s’associent à Tom pour cette nouvelle version de ‘Green Lantern’ de DC », a déclaré Casey Bloys, président-directeur général de HBO et Max Content, dans un communiqué. Lanternes a reçu officiellement le feu vert. « Dans le cadre de la vision de James et Peter pour l’univers DC, cette première nouvelle série d’action en direct marquera une nouvelle ère passionnante. »