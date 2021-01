Une série télévisée HARRY Potter serait en préparation, 10 ans après que le dernier film soit sorti en salles.

Les patrons du service de streaming américain HBO Max, soutenu par Warner Bros, se seraient «engagés dans de multiples conversations avec des écrivains potentiels» à propos d’une série se déroulant dans le monde sorcier, qui est «au tout début du développement».

Le projet pourrait ajouter jusqu’à huit chiffres à la valeur nette de 795 millions de livres sterling de l’auteur de Potter JK Rowling.

On ne sait pas encore si Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson reprendront leurs rôles de créateur de carrière, car aucun talent n’a été attaché et il n’a pas été confirmé à quel stade de la chronologie Potter le spectacle aura lieu.

Des sources ont confirmé l’existence de l’émission aux publications de l’industrie The Hollywood Reporter and Variety, bien que Warner Bros et HBO Max aient insisté sur le fait qu ‘ »il n’y a pas de série Harry Potter en développement au studio ou sur la plateforme de streaming ».

L’annonce de la série intervient après que Rowling, 55 ans, ait été accusé d’être anti-trans après une série de tweets et un long essai sur le genre en juin de l’année dernière.

Réagissant à la nouvelle, un fan Joshua Chenault a déclaré: « J’adore Harry Potter mais si JK Rowling problématique est attaché à la nouvelle série sur HBO Max, vous pouvez tous la garder. »

Un autre, Chadwick Paul, a déclaré: « Je ne suis pas d’accord avec les efforts pour annuler @JK Rowling pour sa position transgenre.

« Ses croyances ne sont en aucun cas enracinées dans la haine ou la peur. Elle est simplement en désaccord avec le statu quo.

« Je suis excité pour le @HBO Harry Potter redémarre l’émission de télévision en direct. «

Les films Harry Potter ont encaissé plus de 5,1 milliards de livres sterling au box-office mondial entre 2001 et 2011, rapportant à Rowling environ 475 millions de livres sterling.

Bien que l’ampleur de l’implication de Rowling dans la série n’ait pas encore été établie, elle aurait remporté au moins 18 millions de livres sterling après la vente des droits télévisés sur les films Potter à Universal en 2016.

On estime également qu’elle a gagné plus de 30 millions de livres sterling grâce à l’ouverture de la pièce Harry Potter et l’enfant maudit, pour laquelle elle a développé l’histoire mais qu’elle n’a pas écrite.