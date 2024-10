La série télévisée God of War appuie sur le bouton de réinitialisation après le départ du showrunner et des producteurs

La série télévisée naissante God of War précédemment annoncée pour Prime Video appuie sur le bouton de réinitialisation. Un rapport de Date limite confirmé séparément par IGN révèle que Sony Pictures et Amazon MGM envisagent d’embaucher une nouvelle salle de scénaristes suite au départ du showrunner Rafe Judkins et des producteurs exécutifs Hawk Ostby et Mark Fergus, qui auraient écrit plusieurs scénarios pour la première saison de la série. Selon le rapport, Sony et Amazon chercheraient apparemment à orienter la série dans une nouvelle direction créative, même si l’on ne sait pas exactement quelle pourrait être cette direction.

En effet, on sait peu de choses sur la série télévisée God of War, qui semble en être encore aux premiers stades de développement après avoir été annoncée pour la première fois en 2022. L’annonce originale révélait qu’il s’agirait d’une série d’action en direct se déroulant dans le royaume nordique de MIdgard, le plaçant fermement dans l’ère God of War 2018. Judkins, qui est également showrunner sur La Roue du temps, a été confirmé pour diriger la série, avec le directeur créatif de Sony Santa Monica, Cory Barlog, en tant que producteur exécutif.

Dans une mise à jour début 2024, Sony a confirmé que l’écriture était en cours sur la série God of War, bien qu’elle n’ait révélé aucune information supplémentaire. Bien que Judkins soit parti depuis, IGN comprend que Barlog est toujours impliqué dans la série en tant que producteur exécutif. Judkins, pour sa part, reste sous contrat global avec Sony Pictures et se concentre sur de nouveaux développements en plus de son travail sur La Roue du Temps. D’une manière ou d’une autre, il semble qu’il faudra un certain temps avant de pouvoir enfin voir Kratos en action réelle, même si IGN comprend que Sony Pictures et Prime Video sont toujours déterminés à poursuivre le développement.

En attendant, le travail se poursuit à un rythme soutenu sur les adaptations des autres franchises PlayStation. La saison 2 de The Last of Us, dont la première bande-annonce a été publiée en septembre, devrait sortir en septembre. PlayStation travaille également sur un film live-action Ghost of Tsushima.

Si vous mourez d’envie de voir Kratos en action, il y a toujours God of War Ragnarok, récemment arrivé sur PC. Et bien sûr, vous pouvez consulter le reste des plus grandes émissions de télévision diffusées en 2024.

