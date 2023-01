La série télévisée Eminem et 50 Cent “8 Mile” est en préparation

Selon 50 Cent, lui et Eminem travaillent sur une adaptation télévisée du film “8 Mile” de 2002.

50 Cent a parlé de la collaboration lors d’une récente interview.

“Nous sommes en mouvement”, le le rappeur a déclaré à Big Boy TV. “Ça va être gros… Tu sais, je n’ai pas de ratés.”

50 Cent a également partagé qu’il était facile de faire participer Eminem à la série télévisée.

“Je pense que cela devrait être là pour son héritage, parce que si vous ne voyez pas … il est important pour moi qu’ils le comprennent”, a-t-il déclaré.

Même si le spectacle sera une adaptation du film de 2002, tous les éléments ne seront pas les mêmes et le spectacle sera plus moderne.

“Je veux pouvoir montrer et offrir beaucoup plus de détails – des choses que vous diriez dans une interview ou différentes choses que vous avez déjà utilisées que vous avez publiées et des trucs comme ça”, a déclaré 50 Cent. “Vous verrez ces choses faire surface dans le tempérament des personnages.”

Le film original, réalisé par Curtis Hanson, mettait en vedette Eminem dans le rôle de Jimmy, un jeune rappeur au début de sa carrière vivant à Detroit. Le film est vaguement basé sur la vie d’Eminem et met également en vedette Kim Basinger, Michael Shannon, Mekhi Phifer, Brittany Murphy et Anthony Mackie.

Le film et sa bande originale ont été un grand succès. La bande originale du film comprenait la chanson à succès “Lose Yourself”, qui a valu à Eminem l’Oscar de la meilleure chanson originale.