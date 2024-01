La série télévisée de Sofia Coppola et Florence Pugh a été abandonnée pour une raison vraiment exaspérante

Sofia Coppola a peut-être à son actif un Oscar et un certain nombre de films largement acclamés, mais elle a également enduré son lot de déceptions créatives en cours de route.

Dans une interview avec le New Yorker Publié lundi, la réalisatrice de “Lost in Translation” et “Priscilla” a partagé sa frustration de ne pas pouvoir avancer avec son adaptation prévue de “The Custom of the Country” d’Edith Wharton.

« Apple vient de se retirer. Ils ont retiré notre financement », a-t-elle déclaré. « C’est un vrai calvaire. Je pensais qu’ils avaient des ressources infinies.

Publié pour la première fois en 1913, « La coutume du pays » suit Undine Spragg, une belle et ambitieuse femme du Midwest dont la mission est de se frayer un chemin dans les cercles sociaux de l’élite de New York. Considéré par beaucoup comme l’un des les plus belles œuvresle livre propose un regard satirique sur la richesse matérielle et les rôles de genre dans la société du Gilded Age.

En 2020, il a été annoncé que Coppola je travaillais avec Apple TV+ pour adapter “The Custom of the Country” en une série de cinq épisodes, avec Florence Pugh dans le rôle d’Ondine. Il est facile de voir à quel point la série se sentirait à l’aise dans le paysage actuel de la télévision de prestige, avec des drames d’époque comme « Bridgerton » et des satires gourmandes comme « The White Lotus » devenant des succès critiques et commerciaux.

Cependant, environ un an plus tard, Coppola a déclaré qu’Apple TV+ avait débranché la prise parce qu’elle ne trouvait pas le protagoniste assez sympathique.

Image ouverte modale La réalisatrice Sofia Coppola (à gauche) et l’actrice Florence Pugh devaient collaborer sur une adaptation Apple TV+ de « The Custom of the Country ».

« Ils n’ont pas compris le personnage d’Ondine », a-t-elle déclaré au New Yorker. « Elle est tellement « antipathique ». Mais Tony Soprano aussi ! C’était comme une relation dont vous savez que vous auriez probablement dû mettre fin il y a quelque temps.

Quant au budget de production de la série, elle a déclaré qu’il équivaudrait à environ « cinq Marie-Antoinettes », en référence à son film de 2006 avec Kirsten Dunst. Ce projet était aurait fait pour 40 millions de dollars.

Le HuffPost a contacté les représentants d’Apple TV+ pour commenter les affirmations de Coppola, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Les commentaires de la réalisatrice font cependant écho aux sentiments qu’elle avait précédemment exprimés dans une interview avec le New York Times l’automne dernier.

“L’idée d’une femme antipathique n’était pas leur truc”, avait-elle déclaré à l’époque. “Mais c’est ce que je dis à propos de qui est aux commandes.”

Plus tard, elle a ajouté : « Les personnes chargées de donner de l’argent sont encore généralement des hommes hétérosexuels. Il y a toujours des gens dans les niveaux inférieurs qui sont comme moi, mais puis les patrons ont une certaine sensibilité… Si c’est si difficile pour moi d’obtenir un financement en tant que personne établie, je m’inquiète des jeunes femmes qui débutent. C’est surprenant que ce soit encore un combat.