La série télévisée Beachcombers reviendra sur les écrans en tant qu’émission animée

Une version animée d’une émission basée en Colombie-Britannique Les Beachcombers est en travaux.

Nick Orchard, qui a travaillé sur l’émission originale en tant que directeur de production, a fait cette annonce lors de la célébration du 50e anniversaire de l’émission le 1er octobre à Molly’s Reach, un café de Gibsons qui figurait régulièrement dans l’émission et qui fonctionne toujours aujourd’hui.

Créée par LS Strange et son défunt mari Marc Strange, la série originale suit les aventures de deux hommes, les “beachcombers”, qui gagnent leur vie en récupérant des rondins errants le long du littoral.

L’idée de créer la série animée est venue au producteur Blair Peters l’année dernière alors qu’il était assis dans Molly’s Reach.

“J’ai vu ces personnages sur le mur et je me suis dit ‘pourquoi ne pas présenter ce grand spectacle à une toute nouvelle légion de fans ?'”, a déclaré Peters, qui réside sur la Sunshine Coast.

Il s’est associé à Orchard et les deux ont conclu un accord avec les créateurs originaux de la série.

Maintenant, ils travaillent avec des animateurs et certains des auteurs originaux de la série pour développer la série.

“Beachcombers était, et est toujours, une émission emblématique et l’une des plus grandes émissions de la télévision canadienne”, a déclaré Orchard.

“Au fond, Beachcombers était une émission familiale qui racontait des histoires avec de la comédie, du drame et du cœur… et de nombreux messages ont été glissés à travers cette comédie et le drame.”

Tourné sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique, Les Beachcombers était l’une des séries les plus anciennes de l’histoire de la télévision canadienne, diffusée sur CBC pendant 19 saisons de 1972 à 1990.

Les acteurs et l’équipe de The Beachcombers lors du dernier jour de tournage en juillet 1990. (Jackson Davies)

Alors que LS Strange n’aura pas de rôle pratique dans la série, Orchard a déclaré qu’elle “sera là pour nous encourager”.

Les Beachcombers était en avance sur son temps en termes de représentation des personnages autochtones à l’écran, selon Orchard. Il a dit qu’ils espéraient poursuivre cela dans la version animée.

“Nous faisions des questions environnementales, nous faisions des histoires autochtones, nous étions tous sur ces choses bien en avance et nous continuerons à faire les mêmes choses à l’avenir.”

Orchard a déclaré que l’objectif était d’amener un tout nouveau public à l’émission, en plus de ceux qui ont regardé l’émission originale.

“Notre conception du spectacle n’est pas de plonger dans la nostalgie… les personnages – nous les ramenons à nos jours.”

Peters a déclaré qu’ils espéraient recruter un diffuseur d’ici le printemps prochain.

“Nous sommes vraiment ravis de plonger au cours des prochains mois et de voir où cela nous mène”, a déclaré Peters.