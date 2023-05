La série Tecno Camon 20 est lancée en Inde le 27 mai

Tecno a annoncé le lancement des smartphones de la série Camon 20 en Inde le 27 mai. Il comprend quatre modèles : Camon 20, Camon 20 Pro, Camon 20 Pro 5G et Camon 20 Premiere. Cependant, la société ne présentera les Camon 20 et Camon 20 Pro 5G qu’en Inde lors de son événement du 27 mai. Le modèle vanille sera disponible dans les couleurs Glacier Glow, Serenity Blue et Predawn Black, et la version Pro 5G sera disponible dans les couleurs Serenity Blue et Dark Welkin.

Étant donné que les Camon 20 et Camon 20 Pro 5G sont déjà disponibles sur d’autres marchés, nous savons ce qu’ils proposent. Les deux smartphones ont des spécifications similaires, les différences les plus notables étant le chipset et la configuration de l’appareil photo. Le Camon 20 est alimenté par le SoC Helio G85, tandis que le Camon 20 Pro 5G a la puce Dimensity 8050 à la barre.

Le Tecno Camon 20, comme le Camon 20 Pro 5G, arbore une configuration à trois caméras à l’arrière avec une unité 64MP, mais il n’a pas d’OIS. En outre, l’appareil photo 64MP du Camon 20 est rejoint par des unités de profondeur 2MP et QVGA, tandis que le tireur 64MP du Camon 20 Pro 5G est accompagné d’unités macro 2MP et de profondeur 2MP.









Tecno Camon 20 • Tecno Camon 20 Pro 5G

Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications du Tecno Camon 20 et du Camon 20 Pro 5G ici pour en savoir plus à leur sujet. On ne sait pas si Tecno lancera ou non d’autres modèles en Inde. Et pendant que nous attendons plus de détails de Tecno sur leurs débuts en Inde, vous pouvez lire les premières impressions de notre Tecno Camon 20 Premiere.

