La conférence de presse du CES 2021 de TCL a présenté des tablettes, des écouteurs et, surtout, une nouvelle gamme de smartphones parmi lesquels choisir, dans la série TCL 20.

Alors que la société a présenté cinq appareils dans le cadre des débuts officiels de la série 20, deux sont prêts pour les heures de grande écoute un peu plus tôt que leurs frères et sœurs de lancement, dans le TCL 20 5G et le TCL 20 SE.

Alors que TCL a dirigé le gouvernail des téléphones de marque Alcatel et BlackBerry dans le passé, ce n’est que l’année dernière que nous avons rencontré pour la première fois les smartphones Android de la marque. La série TCL 10 s’est concentrée sur l’abordabilité tout en donnant la priorité à une expérience d’affichage agréable et à des configurations de caméra polyvalentes, et une grande partie de cette approche est présente dans la série TCL 20 de 2021.

TCL 20 5G

Alors que le discours d’ouverture du CES 2021 du 11 janvier de la société sert de dévoilement officiel de la série TCL 20, la société a techniquement annoncé un membre de la gamme – le TCL 20 5G – exclusivement en Italie, à la fin de 2020.

Le téléphone est une suite plus modeste du TCL 10 5G alimenté par Snapdragon 765G de l’année dernière. Il repose à la place sur un SoC Snapdragon 690 5G, un écran sport et compatible HDR10 de 6,67 pouces et une configuration de triple caméra arrière, avec un capteur principal 48Mp pris en charge par l’IA, accompagné d’un vivaneau ultra-large 8Mp et d’une caméra macro 2Mp.

Peut-être, plus intéressant de tous, qu’il servira désormais de téléphone 5G le plus abordable de TCL à ce jour, avec un prix international promis à 299 € et un prix italien existant cité à 299,90 € (environ 270 £ / 365 $ US).

Voici la fiche technique complète du TCL 20 5G:

6,67 pouces Full HD + 20: 9 IPS LCD avec HDR10

Qualcomm Snapdragon 690

6 Go de RAM

Stockage de 128 Go / 256 Go (UFS 2.1)

microSD extensible jusqu’à 1 To

Caméras arrière: Caméra principale 48Mp Caméra ultra-large 8Mp Caméra macro 2Mp

Caméra frontale 8Mp

Android 10 avec interface utilisateur TCL

Prise casque 3,5 mm

Bluetooth 5.1

5G

NFC (dépendant du marché)

USB-C

Capteur d’empreintes digitales latéral

Batterie 4500mAh

Charge rapide de 18 W

Qualcomm Quick Charge 4+

Dimensions: 166,2 mm x 76,8 mm x 9,1 mm

204 grammes

Couleurs: Mist Grey, Placid Blue

TCL 20 SE

Le TCL 20 SE est désigné comme la « bête de divertissement » de la série 20, avec un énorme écran cranté de 6,82 pouces qui offre un rapport écran / corps de 90%, contre un rapport d’aspect élancé de 20,5: 9.

Comme avec le 20 5G, le SE présente la technologie NXTVISION 2.0 de la société; avec conversion ascendante SDR vers HDR, deux haut-parleurs stéréo frontaux, associés à une prise en charge audio haute résolution et une énorme batterie de 5000 mAh pour que le téléphone continue de fonctionner plus longtemps.

L’abordabilité a encore une fois la priorité ici, le TCL 20 SE étant le téléphone le plus abordable de la société à ce jour, avec un coût de 149 €.

TCL n’a pas fixé de date de sortie spécifique pour l’un ou l’autre de ces lancements initiaux (en dehors de l’Italie), mais suggère qu’ils seront lancés dans les prochaines semaines.

Voici la fiche technique du TCL 20 SE:

Écran LCD IPS 6,82 pouces HD + 20,5: 9 avec HDR10

Qualcomm Snapdragon 460

4 Go de RAM

Stockage de 64 Go (UFS 2.1)

microSD extensible jusqu’à 1 To

Caméras arrière: Caméra principale 16Mp Caméra ultra-large 5Mp Caméra de profondeur 2Mp Caméra macro 2Mp

Caméra frontale 8Mp

Android 10 avec interface utilisateur TCL

Deux haut-parleurs stéréo

Prise en charge audio haute résolution

Prise casque 3,5 mm

Bluetooth 5.0

radio FM

NFC

USB-C

Capteur d’empreintes digitales latéral

Batterie 5000mAh

Charge rapide de 18 W

Charge filaire inversée

Couleurs: Nuit Black, Aurora Green

Tout le reste annoncé par TCL Mobility au CES 2021

le TCL 20 Pro 5G, TCL 20 L et TCL 20 S ont également été taquinés, bien que nous ne soyons pas sûrs des spécifications, des prix ou de la sortie, car ces appareils ne sont pas aussi prêts pour leurs débuts que les 20 5G et 20 SE.

En plus de la série 20, TCL a également annoncé une nouvelle paire de vrais écouteurs sans fil dans le TCL MoveAudio S600s, qui intègrent l’Assistant Google et le support de Google Fast Pair, trois microphones par bouton, qu’ils utilisent pour la suppression active du bruit, un mode de transparence, 22 heures d’utilisation par charge entre les écouteurs et l’étui, et un prix de 149 € lorsqu’ils lancement en février.

le Onglet TCL 10S est destiné aux étudiants et est livré avec le stylet T-pen de la société et prend en charge une couverture de clavier magnétique supplémentaire pour une productivité accrue, coûtant 199 € pour le modèle WiFi uniquement ou 249 € pour le modèle 4G LTE lors de son lancement en mars.

le TCL NXTPAPER – L’alternative couleur Kindle de la société alimentée par Android et présentée l’année dernière lors de l’IFA 2020 a désormais un prix et une date de sortie, à venir sur certains marchés à partir d’avril de cette année, à partir de 349 €.

L’un des produits les plus remarquables de la vitrine CES 2021 de TCL est son nouveau TCL MoveTrack traqueur d’animaux, qui dispose d’un GPS intégré pour permettre le suivi de la localisation en temps réel de votre ami à quatre pattes.

Le badge électronique / code QR à l’extérieur permet à ceux qui pourraient trouver votre animal de scanner et de vous informer qu’ils ont été localisés, tandis que MoveTrack offre également des données de suivi d’activité, une résistance à la poussière et à l’eau IP67, jusqu’à 14 jours d’autonomie et prise en charge des cas personnalisables. Il coûtera 99 € lors de son lancement en avril.

Tout comme le NXTPAPER, TCL transforme également son concept Affichage portable TCL en un produit achetable, des visuels Full HD prometteurs à partir de ses deux écrans micro OLED, qui peuvent simuler une image jusqu’à 140 pouces. Le contenu 3D est également pris en charge et, bien qu’il n’y ait pas de date fixe pour leur sortie, ils devraient «bientôt arriver».