Après la mise à jour d’Android 11 de la semaine dernière pour les unités Verizon Samsung Galaxy S20 (moins le S20 FE), T-Mobile a maintenant commencé à pousser la mise à jour pour ses utilisateurs également. La nouvelle mise à jour apporte également OneUI 3.0 de Samsung (consultez les nouveaux ajouts ici) et pèse 2 Go.







Mise à jour Android 11 de la série Galaxy S20 pour T-Mobile

Les utilisateurs de T-Mo S20, S20 + et S20 Ultra peuvent simplement accéder à leurs paramètres système et vérifier la mise à jour du système pour obtenir le dernier correctif du micrologiciel. La mise à jour suit un déploiement par étapes, de sorte que certains utilisateurs devront peut-être attendre un peu plus longtemps que d’autres.

Samsung devrait continuer sa poussée Android 11 et OneUI 3.0 avec les pliables Note20, Note10, Galaxy S10 et Z-series en janvier.

