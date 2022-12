La série Super League arrive sur Apple TV + sur la «guerre pour le football»

Apple TV+ a annoncé une nouvelle série documentaire sur la Super League européenne. “Super League: The War for Football” fait ses débuts sur le service de streaming à partir du 13 janvier 2023. La série en quatre parties documente la débâcle autour de l’échec de la formation de la ligue en avril 2021.

En plus d’expliquer la situation désormais tristement célèbre, la série présente des présidents de ligue, des propriétaires de clubs et même les organisateurs au cœur de la Super League. Le réalisateur Jeff Zimbalist, lauréat d’un Emmy Award, est le réalisateur. La dernière dance le producteur Connor Schell fait également partie de l’équipe de ce documentaire.

Le documentaire Apple TV + mène à l’avenir de la Super League européenne

La Super League était une compétition de football proposée mettant en vedette les meilleures équipes d’Europe. Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, la Juventus, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, l’AC Milan et l’Inter Milan ont tous initialement accepté de rejoindre la ligue. Néanmoins, les fans de tout le continent ont fulminé, notamment en Angleterre. Rapidement, les clubs se sont retirés des plans.

Alors que la ligue a échoué, les organisateurs ont gardé espoir. Bernd Reichart, un cadre de la Super League européenne (ESL), a affirmé qu’il y avait des réflexions sur un nouveau format dans la ligue. « Il y a une réévaluation. Il y a une évolution clairement affirmée vers un format ouvert et que l’adhésion permanente n’est pas envisagée », a déclaré Reichart. “Nous voulons voir s’il existe ou non un consensus plus large sur les problèmes auxquels est confronté le football européen.”

Trois équipes restent encore dans les plans

Le Barça, le Real Madrid et la Juventus ne se sont également jamais officiellement retirés des plans. En fait, les organisateurs de l’ESL sont actuellement dans une bataille juridique avec l’UEFA concernant la formation. Alors qu’une décision officielle sur l’affaire ne sera pas rendue avant le printemps, de grandes nouvelles seront annoncées jeudi. Un rapport de 50 pages sur l’affaire devrait être publié. Cela pourrait influencer tout verdict final.

L’histoire fascinante, ainsi que les cinéastes éprouvés, devraient faire une montre fantastique. Les utilisateurs peuvent accéder à Apple TV+ sur les appareils Apple, Apple TV, Mac, les téléviseurs intelligents de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL et autres, Roku et Amazon Fire TV. Les plans pour le service de streaming commencent à 6,99 $ par mois.