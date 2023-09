La série SSD 990 PRO de 4 To de Samsung Electronics offre des performances et une capacité ultimes aux joueurs et aux créateurs – Samsung Global Newsroom

Les modèles 990 PRO et 990 PRO avec dissipateur thermique offrent les meilleures vitesses de lecture aléatoire de leur catégorie, allant jusqu’à 1 600 000 IOPS.

Samsung Electronics, leader mondial des technologies de mémoire avancées, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle offre de 4 téraoctets (To) dans sa série SSD 990 PRO. La série 990 PRO est une gamme de PCIe hautes performances1 SSD 4.0 alimentés par la technologie V-NAND (V8) de huitième génération de Samsung et un contrôleur propriétaire amélioré.

Offrant des vitesses ultra-rapides et une efficacité énergétique ultime, la série 990 PRO est optimisée pour des volumes de données massifs, tels que les travaux graphiques 3D/4K, l’analyse de données et les jeux de haute qualité, ce qui en fait le SSD idéal pour les PC, ordinateurs portables et consoles de jeux d’aujourd’hui. et les systèmes informatiques. Avec des valeurs totales d’octets écrits (TBW) améliorées allant jusqu’à 2 400 To, la série 990 PRO garantit une fiabilité et une longévité accrues des SSD, idéales pour ceux qui ont des charges de travail très exigeantes et des besoins de grande capacité de stockage.

« Les joueurs et les professionnels créatifs d’aujourd’hui ont besoin de disques SSD haute capacité et hautes performances et le nouveau SSD 990 PRO de 4 To de Samsung est la solution de stockage parfaite pour répondre à leurs besoins », a déclaré Hangu Sohn, vice-président de l’équipe Biz des produits de marque mémoire chez Samsung Electronics. . « Alors que la demande de contenu haute résolution et de vitesses de traitement de données ultra rapides continue de croître, les technologies NVMe hautes performances2 le stockage est devenu une exigence essentielle.

Performances et capacités de premier ordre

Doté de la technologie V8 de Samsung et d’un contrôleur amélioré, le 4 To 990 PRO offre des performances quasi maximales dans une interface PCIe 4.0, avec des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 7 450 mégaoctets par seconde (Mo/s) et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 6 900 Mo/s. s. La capacité nouvellement étendue de 4 To offre des vitesses de lecture et d’écriture aléatoires améliorées allant jusqu’à 1 600 000 et 1 550 000 IOPS.3 respectivement, ce qui en fait la solution idéale pour les joueurs, les professionnels de la création et les passionnés de technologie à la recherche de performances et d’espace de stockage de premier ordre.

Avec les performances de lecture aléatoire les plus rapides parmi les SSD grand public à interface PCIe 4.0 du marché,4 le 4 To 990 PRO réduit considérablement les blocages en milieu de partie et accélère le chargement de vidéos de haute qualité, augmentant ainsi le plaisir et l’immersion des joueurs. Pour les jeux haut de gamme prenant en charge la dernière technologie de chargement de jeu, la série 990 PRO peut aider à réduire le décalage, permettant aux utilisateurs de profiter d’expériences de jeu en temps réel avec des images par seconde (FPS) constamment élevées.

Efficacité énergétique améliorée et contrôle thermique fiable

La série 990 PRO atteint une efficacité énergétique révolutionnaire, avec une amélioration des performances jusqu’à 50 % par rapport à la série 980 PRO précédente. Il intègre également un revêtement de nickel sur le contrôleur et comporte une étiquette de dissipateur de chaleur à l’arrière du SSD, garantissant un maintien optimal du niveau de température et des fluctuations de performances minimales au fil du temps. Le 990 PRO avec dissipateur thermique est équipé d’un dissipateur thermique efficace et mince, offrant aux utilisateurs une expérience complète de capacités informatiques et de jeux hautes performances soutenues. De plus, le disque est compatible avec les dernières consoles de jeux, ce qui permet d’accélérer les temps d’installation et de chargement des jeux, tout en évitant les baisses de performances pouvant résulter d’une surchauffe.

SSD simple face de 4 To pour ordinateurs portables ultra-minces

Grâce à la NAND haute densité V8 1 To de Samsung et à la technologie d’empilement de mémoire de l’entreprise, le 4 To 990 PRO a été conçu avec un facteur de forme M.2 simple face, ce qui le rend plus fin que les autres SSD M.2 double face. Cela libère les utilisateurs des soucis que les SSD M.2 double face peuvent provoquer lorsqu’ils sont installés dans des ordinateurs portables ultra-fins, comme l’impossibilité d’installer le SSD ou le risque d’endommager d’autres composants. Avec un facteur de forme M.2 unilatéral, la conception simplifiée offre une capacité de stockage abondante et des performances durables.

Logiciel Samsung Magician et disponibilité

Le logiciel Samsung Magician garantit des performances optimales des SSD en gardant à jour le micrologiciel, les pilotes et autres paramètres, tout en offrant également la flexibilité de personnaliser l’optimisation de la puissance et des performances, en fonction des préférences de l’utilisateur. De plus, le logiciel prend en charge la fonctionnalité RVB pour le 990 PRO avec dissipateur thermique, afin que les joueurs aient la possibilité de personnaliser les couleurs et les effets LED. Prévue pour septembre 2023, la nouvelle version de Magician 8.0 sera une solution logicielle intégrée pour les SSD, les SSD portables, les cartes mémoire et les clés USB.

Les modèles d’une capacité de 4 To des 990 PRO et 990 PRO avec dissipateur thermique seront disponibles début octobre 2023. Les modèles 1 To et 2 To de la série 990 PRO sont actuellement disponibles à l’achat. Pour plus d’informations, y compris les détails de la garantie, veuillez visiter samsung.com/SSD ou semiconductor.samsung.com/internal-ssd/.

Samsung SSD 990 PRO | 990 PRO avec spécifications du dissipateur thermique

Catégorie Samsung SSD 990 PRO | 990 PRO avec dissipateur thermique Interface PCIe génération 4.0, x4, NVMe 2.05 Facteur de forme M.2 (2280) Mémoire de stockage Samsung V-NAND 3 bits TLC Manette Contrôleur interne Samsung Capacité6 1 To 2 To 4 To DRACHME 1 Go de LPDDR4 2 Go LPDDR4 4 Go LPDDR4 Vitesse de lecture/écriture séquentielle7 jusqu’à 7 450 Mo/s, jusqu’à 6 900 Mo/s Vitesse de lecture/écriture aléatoire (QD32)7 jusqu’à 1 600 000 IOPS, 1 550 000 IOPS Logiciel de gestion Logiciel Samsung Magicien Cryptage des données Chiffrement complet du disque AES 256 bits, TCG/Opal V2.0, lecteur chiffré (IEEE1667) Nombre total d’octets écrits 600 To 1 200 To 2400 To garantie8 Garantie limitée de cinq ans9

1 PCIe : Interconnexion de composants périphériques express.

2 NVMe : Mémoire non volatile express.

3 IOPS : opérations d’entrée/sortie par seconde.

4 En août 2023, les performances de lecture aléatoire les plus rapides parmi les SSD grand public à interface PCIe 4.0 du marché, avec des vitesses de lecture aléatoire allant jusqu’à 1 600 000 IOPS et des vitesses d’écriture aléatoires allant jusqu’à 1 550 000 IOPS.

5 La NVM Express® La marque de conception est une marque déposée de NVM Express, Inc.

6 1 Go = 1 000 000 000 d’octets par IDEMA. Une certaine partie de la capacité peut être utilisée pour les fichiers système et la maintenance, de sorte que la capacité réelle peut différer de celle indiquée sur l’étiquette du produit.

7 Les mesures de performances séquentielles et aléatoires sont basées sur IOmeter1.1.0. Les performances peuvent varier en fonction de la version du micrologiciel d’un SSD, du matériel système et de la configuration.

Configuration du système de test : processeur AMD Ryzen 7 5800X 8 cœurs à 3,80 GHz, DDR4 3 600 MHz 16 Go x 2 (overclock PC4-25600), Windows 10 Pro 64 bits, ASRock-X570 Taichi

8 Samsung Electronics ne sera pas responsable de toute perte, y compris, mais sans s’y limiter, de la perte de données ou d’autres informations contenues sur le produit Samsung Electronics ou de la perte de profit ou de revenus pouvant être subie par l’utilisateur. Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez visiter samsung.com/SSD ou semiconductor.samsung.com/internal-ssd/.

9 Cinq ans ou nombre total d’octets écrits (TBW), selon la première éventualité. Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez vous référer au document de garantie ci-joint dans l’emballage.