La série Spider-Man Noir de Nicolas Cage a trouvé son méchant principal, et le choix est exceptionnel

En attendant de savoir où en sont les choses avec Tom Holland, Spider-Man 4 Dans la liste des prochains films Marvel, une version différente du Web-Slinger est sur le point d’attirer l’attention sur le petit écran. Le film dirigé par Nicolas Cage Spider Noirla prochaine série télévisée qui sera diffusée sur MGM+ et disponible en streaming pour ceux qui ont un abonnement Prime Video, suit une variante de Spidey qui est un détective privé vieillissant dans la ville de New York des années 1930. Naturellement, chaque héros d’une histoire a besoin d’un méchant avec lequel se battre, et l’acteur qui a été choisi pour jouer le principal antagoniste dans Spider-Noir est un choix exceptionnel.

Selon VariétéOn pense que Brendan Gleeson jouera Spider-NoirLe méchant principal de Gleeson. Bien que le personnage ne soit pas nommé dans l’article, il a été dit en juillet que le Spider-Man de Nicolas Cage enquêterait sur un meurtre impliquant Silvered Manfredi, alias Silvermane, chef de la famille criminelle Maggia, ainsi que la femme fatale Yuri Watanabe, devenue Wraith dans les bandes dessinées. Il est donc tout à fait possible que Silvemane soit celui que Gleeson incarnera, mais que ce soit le cas ou non, c’est une excellente affaire pour Spider-Noir.

(Crédit image : Peacock)

Ce sera la deuxième fois que Gleeson jouera dans un projet lié à la bande dessinée, la première étant Joker : Folie à Deux, qui sortira dans quelques semaines au programme des films de 2024. En termes de genre, Gleeson est surtout connu pour des rôles comme celui de Fol Œil dans trois des Harry Potter films et Bill Hodges dans l’adaptation télévisée du roman de Stephen King Monsieur MercedesL’acteur a été vu pour la dernière fois en train de jouer dans un projet live-action en 2022. Les Banshees d’Inisherince qui lui a valu une nomination pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

En plus de Gleeson et Nicolas Cage, qui avaient déjà prêté leur voix à une version différente de Spider-Man Noir en 2018 Spider-Man : Dans le Spider-Versele Spider-Noir Le casting comprend Lamorne Morris dans le rôle du journaliste Robbie Robertson, Li Jun Li qui jouerait un chanteur de boîte de nuit (peut-être s’agit-il de Yuri Watanabe dans la série) et Abraham Popoola qui jouerait un vétéran de la Première Guerre mondiale « qui cherche une opportunité de progresser ». Dans les coulisses, Oren Uziel et Steve Lightfoot sont les showrunners et producteurs exécutifs de la série, ayant développé la série avec Dans le Spider-Verse les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, ainsi qu’Amy Pascal.

Spider-Noir Le tournage a commencé à Los Angeles le mois dernier, mais il reste à voir quand la série sera diffusée au public. En plus de cela et du développement en cours Spider-Man 4, Spider-Man : Au-delà du Spider-Verse reste à l’horizon, mais il n’a toujours pas de date de sortie non plus après avoir été retiré de la programmation cinématographique de cette année. Amazon avait également une autre série dérivée de Spider-Man en préparation appelée Soie : Société des araignéesmais il a été abandonné en mai.