La série “Save Our Squad” de David Beckham est désormais disponible sur Disney+

En compétition dans l’Echo Junior Football League où David Beckham a fait ses débuts en tant que jeune footballeur, la nouvelle série de Disney+ Sauvez notre équipe présente quatre épisodes sur les Westward Boys, une équipe de moins de 14 ans de l’est de Londres.

Dans la série, Beckham est chargé d’empêcher l’équipe d’être reléguée dans la ligue ci-dessous. Dans cet esprit, la plupart des séries gravitent autour de David Beckham, y compris ses triomphes et ses échecs en tant que footballeur. Cependant, il partage ses expériences de vie pour inspirer les garçons à jouer en équipe. Il les encourage à ne pas être frustrés et à apprendre plutôt à se concentrer sur le jeu et leur propre jeu. Plus Sauvez notre équipe les aide à mieux comprendre le jeu, non seulement du point de vue des autres coéquipiers, mais aussi des entraîneurs.

Option d’affichage recommandée :

Regarder Sauvez notre équipe Comprend : des films, des émissions originales et plus encore Parcourir les offres

Nous connaissons tous l’histoire de David Beckham et il a définitivement inspiré les enfants non seulement en développant une relation avec eux, mais aussi en leur offrant des privilèges. Par exemple, Beckham a emmené les joueurs voir l’équipe d’Angleterre s’entraîner au St George’s Park National Football Centre. De plus, les jeunes adolescents visitent le stade de Wembley, où ils ont été surpris de voir leurs propres maillots personnalisés dans le vestiaire.

Save Our Squad: la série de football de Disney +

Alors que je regardais le Sauvez notre équipe série sur Disney+, j’ai trouvé les histoires sur les enfants addictives. Pour moi, j’ai aimé regarder et apprendre les différentes histoires de vie de tous les adolescents. J’ai également été emporté par la façon dont Beckham semblait être très terre-à-terre et par la façon dont il parlait aux entraîneurs, aux enfants et aux parents comme des amis.

Certes, Beckham a eu un impact positif sur la vie des enfants et ils se sont beaucoup améliorés en tant qu’athlètes par rapport au début de la saison.

Dans l’ensemble, certaines parties de la série semblent scénarisées, tout en se concentrant trop sur Beckham. Cependant, j’ai vraiment apprécié la série et j’espère qu’ils auront plus de saisons à l’avenir.

Save Our Squad est disponible via Disney+ aux États-Unis.