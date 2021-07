La série Samsung Galaxy Watch4 comportera le tout nouveau chipset Exynos W920

Après une première liste défectueuse sur Amazon Canada hier, plus de détails concernant la série Galaxy Watch4 de Samsung sont apparus. SamMobile rapporte que les wearables seront alimentés par le tout nouveau chipset Exynos W920 qui devrait offrir des gains de performances significatifs par rapport à ses prédécesseurs. Pour référence, toutes les montres Samsung datant de 2018 Galaxy Watch ont utilisé le 10 nm Exynos 9110.

Le nouveau rapport précise que le SoC W920 offrira « Délai de traitement 1,25 x plus rapide par rapport à l’Exynos 9110 » et « performances graphiques 8,8 fois plus fluides ». Le nouveau chipset sera associé à 1,5 Go de RAM, ce qui constitue une autre mise à niveau par rapport aux précédentes montres Galaxy. Avec la puissance supplémentaire de la série Galaxy Watch4, le système d’exploitation de la montre de Google se sentira et fonctionnera comme du beurre. Nous attendons plus de détails avant l’événement Samsung Unpacked du 11 août.

