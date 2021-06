La série Samsung Galaxy Watch4 aura une variante Classic

Samsung devrait apporter au moins quatre appareils portables Galaxy Watch4, chacun avec une taille et une capacité de batterie différentes. Deux des appareils portables portant les codes de modèle SM-R885F et SM-R895F ont été certifiés en Thaïlande sous le nom de Galaxy Watch4 Classic, ce qui signifie qu’il s’agit de la troisième variante différente que nous ayons vue après la vanille Watch4 et la sportive Watch4 Active.







Samsung Galaxy Watch4 et Watch4 Classic certifiés NTBC

Les montres intelligentes Galaxy Watch3 arboraient une sélection de bracelets en cuir, en caoutchouc et même en titane. Nous nous attendons à ce que la variante Classic de la série Galaxy Watch4 soit dotée de bracelets en cuir, tandis que la version régulière sera probablement livrée avec des bandes en fluoroélastomère ou en silicone.

Jusqu’à présent, nous attendons au moins quatre modèles différents avec les numéros de modèle SM-R86X, SM-R87X, SM-R88X et SM-R89X (X peut être un chiffre et/ou une lettre différents pour différents marchés).

Passant par