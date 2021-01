L’interface One UI 3.1 de Samsung basée sur Android 11 a fait ses débuts officiels avec la toute nouvelle série Galaxy S21 et se dirige maintenant vers les unités Galaxy Tab S7 et Tab S7 + en Corée du Sud.

La nouvelle mise à jour apporte une conception d’interface utilisateur raffinée, des performances améliorées et des fonctionnalités de confidentialité telles que la suppression des balises d’emplacement des photos que vous partagez, ainsi que davantage d’options de widget d’écran de verrouillage et d’arrière-plan vidéo pour les appels. Vous obtenez également des profils personnels et professionnels séparés

Selon le modèle de l’onglet S7 à portée de main, la construction du micrologiciel varie d’une version à l’autre T875NKOU1BUA8, T975NKOU1BUA8, et T976NKOU1BUA8 qui ont tous une taille d’environ 2,4 Go. Ils portent également le dernier correctif de sécurité de janvier.

Le journal des modifications One UI 3.1 détaillé (traduit automatiquement du coréen) suit:

La confidentialité a été améliorée pour être plus sécurisée et améliorée pour permettre une utilisation plus équilibrée de la fonction de bien-être numérique sur l’appareil.

Nous avons amélioré la conception afin que nous puissions nous concentrer davantage sur un contenu de conception sophistiqué et stagnant et ressentir un confort visuel.

La réponse plus douce, plus naturelle et plus étroite qu’auparavant ajoute à la joie d’utilisation, et l’interface qui répond à différentes tailles d’écran offre la meilleure expérience sur différents types d’appareils tels que les smartphones, les téléphones pliables et les tablettes.

Il offre une convivialité transparente grâce à l’optimisation de la plate-forme, comme une vitesse d’exécution et un comportement d’application plus rapides que des performances améliorées et des performances d’allocation de mémoire améliorées.

En minimisant les actions d’application inutiles qui se produisent en arrière-plan, les performances du système et la consommation d’énergie globale ont également été constantes.

Ajoutez des catégories d’images pour l’écran de verrouillage dynamique et sélectionnez jusqu’à 5 catégories à la fois.

Ajout d’un widget qui vous permet de vérifier le temps d’utilisation du téléphone mobile sur l’écran de verrouillage.

Prend en charge la fonction de prévisualisation interactive lors de la configuration du fond d’écran.

Amélioration de l’interface de magasin de proximité avec écran Samsung

Réglez les écrans des appels entrants et sortants sur divers contenus tels que des vidéos.

Le verrouillage et l’ordre des onglets de Samsung Internet peuvent être modifiés: diverses conditions et méthodes de sermon ont été ajoutées afin que Bixby Routine puisse être utilisé dans ce que je veux.

Séparez le profil personnel et le profil de travail pour utiliser les fonctions de base tournantes numériques qui sont utilisées à plusieurs reprises, utilisent 8 écrans et des écrans cachés.

Vous pouvez ajouter des widgets associés en appuyant longuement sur l’icône de l’application sur l’écran du saut.

Appuyez deux fois sur l’espace vide sur l’écran d’accueil pour éteindre l’écran et appuyez deux fois à nouveau pour vous réveiller.

En outre, des fonctions de gestion ont été ajoutées pour rendre les réunions avec des personnes importantes plus agréables et plus significatives.