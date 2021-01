La semaine dernière, Samsung a déployé la mise à jour Android 11 sur les tablettes Galaxy S7 et Galaxy S7 + avec One UI 3.1, faisant des tablettes phares de Samsung le premier appareil à bénéficier de la mise à jour One UI 3.1. Samsung a maintenant révélé toutes les nouvelles fonctionnalités qui font partie de la mise à jour One UI 3.1. Avec One UI 3.1, Samsung se concentre sur l’amélioration de la productivité et la rationalisation de l’écosystème Galaxy.

La mise à jour One UI 3.1 pour la série Samsung Galaxy Tab S7 est en cours de déploiement pour les appareils de divers marchés. Samsung pourrait publier la même mise à jour sur d’autres smartphones et tablettes au cours des prochains mois. Samsung a déclaré que tous les appareils fonctionnant sur One UI 3.1 de Samsung n’obtiendraient pas toutes les fonctionnalités de la série Galaxy Tab S7 avec la nouvelle mise à jour. Après la nouvelle mise à jour, les utilisateurs de Samsung Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 + peuvent désormais se déplacer d’un appareil à l’autre de manière transparente en copiant / collant des images et du texte avec d’autres appareils exécutant One UI 3.1 comme la série Galaxy S21 récemment lancée. Les utilisateurs de One UI 3.1 peuvent également continuer à naviguer sur Internet là où ils l’avaient laissé sur d’autres appareils utilisant Samsung Internet. Il existe également une fonction Second écran qui permet aux utilisateurs de connecter leur Samsung Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 + à leur PC Windows 10 compatible avec l’affichage sans fil pour plus d’espace sur l’écran. Le mode d’extension permet à la Galaxy Tab S7 de faire office de deuxième écran et les utilisateurs peuvent déplacer les fenêtres des applications vers l’écran de la Galaxy Tab S7. Avec le mode Duplicate, l’écran de l’ordinateur portable peut être mis en miroir sur la Galaxy Tab S7.

Une fonction de partage de clavier sans fil permet aux utilisateurs d’utiliser le clavier de couverture de livre de la Galaxy Tab S7 pour taper et naviguer sur le Galaxy S21. Une fonction de commutation automatique peut être utilisée pour partager le Galaxy Buds Pro entre le Galaxy S21 et le Galaxy Tab S7 lorsqu’ils sont connectés aux deux, en fonction de l’appareil le plus utilisé.