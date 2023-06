La série Samsung Galaxy S24 comprendra trois modèles, les noms de code révélés

Un rapport des médias en janvier a affirmé que la série Galaxy S24 de Samsung, qui devrait arriver au premier trimestre 2024, comprendrait deux modèles au lieu de trois – Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra. Le Galaxy S24+ aurait été abandonné par le conglomérat coréen. Cependant, une nouvelle révélation suggère que ce ne sera pas le cas, et la série S24, comme la gamme S23, comprendra des modèles vanille, Plus et Ultra.

Le mot vient de Sam Mobile et GalaxieClubqui affirment que la série Galaxy S24 porte le nom de code « Muse » de Samsung, et qu’il existe trois noms de code différents pour les smartphones – Muse 1, Muse 2 et Muse 3 – suggérant que la gamme S24 inclura une version Plus.

Samsung Galaxy S23 (à gauche), Samsung Galaxy S23+ (au centre) et Samsung Galaxy S23 Ultra (à droite)

Le Galaxy S24 Ultra porte le nom de code Muse 3, de sorte que le Galaxy S24 et le Galaxy S24+ pourraient porter respectivement le nom de code Muse 1 et Muse 2. Les sources ont également réitéré que le Le Galaxy S24 Ultra comportera un téléobjectif avec zoom optique 5xremplaçant le téléobjectif 3x vu sur le Galaxy S23 Ultra.

En avril, nous avons appris que Samsung abandonnerait le téléobjectif 3x du S24 Ultra au profit d’un seul téléobjectif plié variable avec zoom 3-10x. Il faudra attendre d’autres preuves pour en être sûr. Et avec le dévoilement de la série S24 dans six mois, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur la gamme dans les mois à venir.

Source 1, Source 2 (en néerlandais)