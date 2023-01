La série Samsung Galaxy S23 utilisera un Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé avec une vitesse d’horloge plus élevée

Samsung dévoilera la série Galaxy S23 lors de son événement Galaxy Unpacked le 1er février. La gamme devrait comprendre le Galaxy S23, le Galaxy S23 + et le Galaxy S23 Ultra, qui auraient le SoC Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot. Cependant, un nouveau rapport de 9to5Google affirme que le trio Galaxy S23 sera alimenté par un Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé avec une vitesse d’horloge plus élevée.

La publication affirme avoir vu une documentation qui révèle que le Snapdragon 8 Gen 2 utilisé dans les smartphones de la série Galaxy S23 s’appellera “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” et aura une vitesse d’horloge allant jusqu’à 3,36 GHz au lieu de 3,2 GHz. (Prime core) sur le Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) standard que nous avons vu sur l’iQOO 11, le nubia Red Magic 8 Pro et quelques autres téléphones.

Le reste des fonctionnalités de ce Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé devrait rester en grande partie identique à la version standard, ce qui signifie que le cœur Prime cadencé jusqu’à 3,36 GHz sera rejoint par quatre cœurs Performance cadencés jusqu’à 2,8 GHz et trois Efficacité. cœurs allant jusqu’à 2 GHz.

La puce modifiée de 4 nm serait également fabriquée par la fonderie de Samsung au lieu de TSMC. Cependant, il n’est pas clair si Samsung utilisera ou non la marque “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” ou la limitera à l’événement Unpacked.

Samsung n’a pas encore détaillé les spécifications de la gamme Galaxy S23, mais les récentes fuites sur la série S23 ont laissé peu de place à l’imagination. Et pendant que nous attendons plus d’informations sur le trio S23 du conglomérat coréen, vous pouvez vérifier les spécifications divulguées des S23 et S23 + ici et les spécifications du S23 Ultra ici. Vous pouvez également lire notre couverture d’annonce du SoC Snapdragon 8 Gen 2 standard pour en savoir plus à ce sujet.

