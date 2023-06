La série Samsung Galaxy S23 reçoit une mise à jour majeure avec des améliorations de l’appareil photo

Samsung a commencé à semer son S91xBXXU2AWF1 mise à jour pour les téléphones de la série Galaxy S23. Le journal des modifications révèle une taille de fichier de 2,2 Go et confirme également que la nouvelle mise à jour du micrologiciel apporte le correctif de sécurité de juin.









Journal des modifications de la mise à jour S91xBXXU2AWF1

La mise à jour est actuellement en ligne en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie et aux Philippines. Il devrait arriver dans plus de régions dans les prochains jours.

Le nouveau micrologiciel apporte une option de mode portrait 2x dans l’application appareil photo Samsung et résout également les problèmes de mise au point automatique et de performances HDR et ajoute un traitement en mode nuit révisé.

De plus, des améliorations ont été apportées à l’haptique, aux animations de l’interface utilisateur et à la stabilité du système.

