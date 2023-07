La série Samsung Galaxy S23 reçoit la mise à jour de sécurité de juillet 2023 en Europe

La mise à jour de sécurité Android de juillet 2023 publiée par Samsung pour la série Galaxy S23 aux États-Unis la semaine dernière est maintenant déployée en Europe.

La mise à jour a la version de firmware S91xBXXS3AWF7 et nécessite un téléchargement d’environ 430 Mo. Il augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le Galaxy S23, le Galaxy S23 + et le Galaxy S23 Ultra jusqu’en juillet 2023, et Samsung affirme qu’il corrige plus de 90 problèmes de sécurité trouvés dans les téléphones et tablettes Galaxy.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Si vous vivez en Europe et que vous n’avez pas encore reçu la mise à jour de sécurité Android de juillet 2023 sur votre Galaxy S23/S23+/S23 Ultra, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant à l’écran de votre téléphone. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

