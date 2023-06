La série Samsung Galaxy S23 reçoit la mise à jour de juin améliorant l’appareil photo en Europe

La mise à jour majeure d’amélioration de l’appareil photo de juin 2023 publiée par Samsung pour la série Galaxy S23 dans les pays asiatiques la semaine dernière est maintenant déployée en Europe pour le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra.

La mise à jour est livrée avec la version du micrologiciel S91xBXXU2AWF1 et pèse 2,2 Go, alors assurez-vous de la télécharger via une connexion Wi-Fi pour éviter des frais de données mobiles supplémentaires par votre opérateur.

La mise à jour de juin 2023 augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le trio Galaxy S23 jusqu’en juin 2023, mais plus important encore, elle corrige les problèmes de mise au point automatique de l’appareil photo, améliore le traitement du mode nuit et ajoute une option de zoom 2x au mode portrait dans l’appareil photo par défaut. application.

Samsung Galaxy S23 Ultra

De plus, la mise à jour de juin apporte des animations de transition One UI plus fluides et des améliorations du retour haptique. Il devrait également résoudre les problèmes HDR auxquels l’application Appareil photo par défaut est confrontée dans certaines conditions d’éclairage.

Si vous vivez en Europe et que vous n’avez pas reçu cette mise à jour sur votre smartphone Galaxy S23, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant à l’écran de votre téléphone. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

D’autres régions recevront cette mise à jour dans les semaines à venir. Cependant, selon le pronostiqueur Univers de glace, La Chine et la Corée du Sud auront une version différente du firmware AWF1 avec plus d’optimisations.

Source