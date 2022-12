Le Galaxy S23 de Samsung approche à grands pas et à l’approche de la date de sortie, naturellement, de plus en plus de rumeurs commencent à émerger. Le dernier en date provient d’une source fiable concernant des éléments liés à Samsung.

Dans un tweet récent, Univers de glace suggère que la série Samsung Galaxy S23 prendra en charge l’enregistrement vidéo 8K @ 30fps. Nous avons déjà vu de nombreux autres smartphones enregistrer des vidéos à 30 images par seconde à une résolution de 4320p, mais ce sera le premier pour Samsung. Nous espérons simplement que Samsung sera généreux avec ses offres de stockage, car les vidéos 8K occupent beaucoup d’espace.

La différence entre 30 et 24 images par seconde peut sembler minime, mais elle est certainement facile à voir en personne. De plus, le pronostiqueur ne mentionne que “S23”, ce qui implique que toute la gamme bénéficiera de la mise à niveau, ce qui le rend un peu plus impressionnant étant donné que le Galaxy S23 vanille sera un petit téléphone.

La source