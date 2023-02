La série Samsung Galaxy S23 obtient des précommandes record en Corée du Sud

Samsung a ouvert les précommandes du Galaxy S23 après le lancement de la série, et l’intérêt des consommateurs a été grand en Corée du Sud. Selon des sources locales, il y a eu 1,09 million de précommandes, soit plus de 7 % de plus que le Galaxy S22 l’an dernier.

Il s’agit du plus grand nombre de précommandes jamais enregistrées pour une gamme Galaxy S dans le pays asiatique, et seule la famille Galaxy Note10 a enregistré un nombre plus élevé, avec près de 1,4 million en août 2019.

Les médias coréens révèlent que 60 % de toutes les commandes ont été passées pour le modèle Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy S23 vanille représentait 24 %, tandis que le Galaxy S23+ a obtenu la plus petite part, soit environ 15 %.

A titre de comparaison, les précommandes Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 l’été dernier n’ont pas pu dépasser le seuil du million.

Via