La série Samsung Galaxy S23 bat des records de précommande en Inde

La semaine dernière, Samsung a annoncé sa toute nouvelle série Galaxy S23 et malgré la hausse des prix, la société a obtenu environ 140 000 précommandes au cours des premières 24 heures en Inde. C’est environ le double des précommandes de Galaxy S22 de l’année dernière et cela montre une forte demande d’appareils haut de gamme dans le pays et peut-être que les offres de précommande et les goodies de Samsung ont fait pencher la balance en sa faveur.

Le porte-parole de Samsung n’a pas révélé la distribution en précommande. Le prix de vente moyen d’un membre Galaxy S23 est d’environ 99 000 INR (1 200 $), ce qui représenterait 169 millions de dollars de revenus.

Samsung a récemment ouvert une grande usine de production en Inde – la plus grande du pays, en fait – et les séries Galaxy S23 vendues dans le pays y sont assemblées.

Source