La série Samsung Galaxy S23 aura un design assorti, révèlent des fuites d’étuis

Avec l’arrivée du membre Ultra, la série phare grand public Galaxy S de Samsung a eu une conception bidirectionnelle. Pourtant, l’année prochaine, cela changera, comme en témoigne une pile croissante de fuites. Le dernier en date vient du célèbre pronostiqueur Ice Universe, qui a publié des photos d’étuis de protection, révélant que le Galaxy S23, le Galaxy S23 + et le Galaxy S23 Ultra auront les configurations de caméra à gouttelettes d’eau, introduites avec le Galaxy S22 Ultra.

Les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ (nommés à tort Pro) auront trois appareils photo, alignés verticalement, avec le flash LED juste à côté du tireur supérieur. Le Galaxy S23 Ultra vient à nouveau avec cinq cercles – quatre caméras et les capteurs AF laser PDAF +. Il vient également avec des angles plus nets car la série Ultra a l’empreinte de la gamme Note, aux côtés du S Pen.









Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23

Les fabricants de boîtiers reçoivent souvent les dimensions des téléphones à venir des fabricants avant le lancement des appareils eux-mêmes, et si le cas est similaire ici, nous examinons la vraie affaire.

Il reste au moins trois mois avant que Samsung n’annonce les smartphones Galaxy S23, mais les rumeurs commencent déjà à donner une image de plus en plus claire des mises à niveau évolutives.

La source