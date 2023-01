La série Samsung Galaxy S23 apparaît dans des images colorées haute résolution divulguées

La série Samsung Galaxy S23, qui se composerait de Galaxy S23, Galaxy S23 + et Galaxy S23 Ultra, devrait devenir officielle au début du mois prochain. Des images divulguées ont déjà révélé à quoi ressembleront ces smartphones, mais aujourd’hui, nous examinons un nouvel ensemble de rendus nous montrant les modèles vanille et Ultra dans différentes couleurs.

Le S23 et le S23+ se ressembleront – tous deux ont trois caméras à l’arrière alignées verticalement dans le coin gauche, avec un flash LED sur le côté droit de la première caméra. Le panneau arrière porte également la marque Samsung en bas, et vous pouvez voir le bouton d’alimentation et la bascule du volume sur le cadre droit du téléphone.













Galaxy S23

Le S23 Ultra a un design plus carré et dispose d’un agencement de caméra en forme de P. Comme les versions non Ultra, celle-ci arbore également le logo Samsung sur le panneau arrière, avec la bascule du volume et la touche d’alimentation sur le côté droit du téléphone. Vous pouvez également remarquer les lignes d’antenne en haut et en bas, ce qui suggère que le S23 Ultra a un cadre métallique.













Samsung Galaxy S23 Ultra

Il n’y a pas encore de mot de Samsung à propos de la gamme Galaxy S23, mais vous pouvez vous attendre à en savoir plus à mesure que nous nous rapprochons du dévoilement annoncé début février.

Source (en coréen)