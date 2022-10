La série Samsung Galaxy S22 reçoit désormais One UI 5.0 et Android 13

Les vannes sont ouvertes et la série Samsung Galaxy S22 reçoit maintenant la mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13. Comme d’habitude, Samsung effectue un déploiement par étapes, mais la mise à jour est déjà en ligne dans la majeure partie de l’Europe.

La mise à jour est d’environ 2,8 Go et la version du firmware est S90xBXXU2BVJA. Et outre les fonctionnalités intrinsèques d’Android 13, One UI 5.0 apporte diverses améliorations au système ainsi que davantage d’options de personnalisation et de fonctionnalités supplémentaires.

Samsung a publié un long journal des modifications avec une liste complète de toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations. Vous pouvez consulter les captures d’écran pour tous les détails.























Captures d’écran du journal des modifications

Gardez à l’esprit que seuls les Samsung exécutant Exynos 2200 sont confirmés pour recevoir la mise à jour pour le moment, mais la version Snapdragon devrait commencer à la recevoir à tout moment maintenant.





















